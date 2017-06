Ruckus komt met nieuw access point voor hospitalitysector

Hardware

Ruckus heeft vandaag een nieuwe generatie access point (AP) onthuld. Het biedt hotelgasten snel en betrouwbaar WiFi. De Ruckus H320 all-in-one AP en switch beschikt over de nieuwste 802.11ac Wave 2 technologie en maakt het mogelijk voor gasten met meerdere apparaten om tegelijk in te loggen op de WiFi-netwerken van hotels.

De belangrijkste innovatie van de AP is dat hoteleigenaren zowat elk apparaat op het netwerk kunnen aansluiten, zonder dat ze daarvoor losse bekabeling nodig hebben. De H320 AP is ontworpen voor gebruik in iedere hotelkamer en levert een hoge kwaliteit verbinding (QoS) zodat zowel zakelijke als privégebruikers erop kunnen vertrouwen.

Ted Watson, vice president global hospitality and multi-dwelling unit solutions van Ruckus zegt hiermee in te spelen op de verwachtingen van moderne reizigers. Zij “verwachten betrouwbaar en goed presterende WiFi dat meerdere apparaten ondersteunt, die allemaal vol staan met bandbreedte verslindende apps.” Hiermee kunnen hotels aan de hoge verwachtingen voldoen.

De H320 AP en de switch maken gebruik van de 802.11ac Wave 2-technologie, de best presterende WiFi-standaard. Het bevat twee snelle Ethernetpoorten, zodat aansluitmogelijkheden beschikbaar zijn voor bekabelde IP-apparatuur in de ruimte, waaronder IP-TV, VoIP telefoons en IP-camera’s.

Het is een aanvulling op de bredere portfolio van Ruckus. De H320 AP is volgens het bedrijf zelf een goedkoper alternatief voor de voor IoT geschikte H510 AP en de DOCSIS-geschikte C110 AP en switch voor gebruik in hotels waar alleen coaxkabel beschikbaar is. De Ruckus H320 AP is in augustus verkrijgbaar.