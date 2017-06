Netgear komt met vernieuwde versie Nighthawk X6-router

Hardware

Netgear komt met een verbeterde versie van de Nighthawk X6 Tri-Band wifirouter. De Nighthawk X6S AC4000 Tri-Band Gigabit WiFi Router with MU-MIMO (R8000P) biedt sneller internet en kan dankzij zijn krachtigere processor en multi-user MIMO-technologie beter data streamen naar meerdere apparaten tegelijk.

De router is specifiek ontworpen om gelijktijdig meerdere dataprocessen aan te kunnen. Zodoende kunnen er gelijktijdig games gespeeld worden en kunnen er video’s gestreamed worden naar mobiele apparaten. De combineerde wifi-snelheid van 4Gbps wordt aangevuld met een 64-bit 1.8GHz dual core processor met drie offload processoren. De gigabit snelheid zorgt dat gebruikers minder lag hebben bij het gamen en weinig te maken krijgen met buffering bij het streamen van video’s.

De Nighthawk X6S ondersteunt ook SmartConnect en dat maakt het mogelijk om elk apparaat te verbinden met de snelst mogelijke wifiband. Daardoor ondervinden snelle apparaten geen last van tragere apparaten en is hij geschikt voor huishoudens waar een combinatie van nieuwe en oudere wifi-apparaten wordt gebruikt. Load-balancing en segmentatie zorgen ervoor dat de X6S probleemloos laptops, tablets, telefoons, televisies, consoles, smart home-apparatuur en online beveiligingscamera’s van snelle verbinding kan voorzien – overal in en om het huis.

Afgezien van die Dual Core processor en drie offload processoren zijn er ook 5 Gigabit ethernetpoorten (1 WAN en 4 LAN) ingebouwd in de Nighthawk X6S. Afgezien daarvan zijn er zes antennes voor betere dekking en hogere snelheden. Ook beschikt het apparaat over 2 USB-poorten, waaronder één SuperSpeed USB 3.0-poort.

De Nighthawk X6S ondersteunt verder de genie app van Netgear voor remote toegang voor snelle installatie en het monitoren, beheren en repareren van netwerken. Verder is ook ReadyCLOUD geïntegreerd, voor persoonlijke, veilige cloudtoegang tot USB-opslag. Verder zorgt Beamforming+ ervoor dat zowel op 2.4 als 5GHz-apparaten goed bereik is en dat de router snel functioneert.

Interessant zijn ook de extra beveiligingsfunctionaliteiten. Zo zijn er Parental Controls per familielid en apparaat, kan er een los gastennetwerk opgezet worden en is er VPN-ondersteuning.

De Nighthawk X6S kost in de Verenigde Staten 300 dollar.