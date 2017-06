IBM en Wimbledon maken chatbot Fred voor interactievere ervaringen

Consumer

Maandag aanstaande gaat het tennistoernooi Wimbledon van start. Met een eigen digitale assistent. IBM brengt een Watson-bot genaamd Fred naar de competitie. Zo zouden kaarthouders die het toernooi bezoeken toegang moeten krijgen tot een heleboel informatie.

Fred is vernoemd naar de Britse tennisspeler Fred Perry. Onder de informatie die de bot gebruikers moet bieden, bevinden zich onder meer opties rond eten en drinken, en beschikt men over een interactieve kaart van het terrein. De bot is beschikbaar in de officiële Wimbledon-app, die op iOS en Android-tablets en telefoons geïnstalleerd kan worden.

Alexandra Willis, communicatiehoofd bij de All England Lawn Tennis Club, waar het toernooi georganiseerd wordt, vertelde dat Fred “onze eerste pogingen zijn het cognitieve naar de fans te brengen.” Bezoekers kunnen Fred ook vragen naar leuke activiteiten tijdens hun bezoek aan Wimbledon en bijvoorbeeld vragen waar zich faciliteiten zoals een waterfontein zich bevinden.

De samenwerking van IBM en Wimbledon gaat overigens verder dan een chatbot. Er komen ook door kunstmatige intelligentie aangedreven videohighlights voor wedstrijden die op de zes hoofdvelden gespeeld worden. Ook dat gebeurt met behulp van IBM Watson. Die gebruikt informatie zoals het lawaai van het publiek, bewegingen van spelers en wedstrijddata om de belangrijkste en mooiste momenten in een wedstrijd te kunnen tonen.

Een andere interessante functie, de SlamTracker, die IBM ontwikkeld heeft voor Wimbledon heeft te maken met het geven van tips voor wedstrijden die gevolgd zouden moeten worden. “Er worden gedurende de eerste twee dagen op elk gegeven moment zo’n 128 wedstrijden gespeeld, maar deze moet je volgen. Je zou denken dat je dan gewoon naar het Centre Court moet gaan om Roger Federer of Rafael Nadal te zien spelen. Maar wij denken dat je net zo goed naar Court 18 kan, waar twee spelers van wie je nooit gehoord hebt het tegen elkaar opnemen, in een wedstrijd die waarschijnlijk net zo spannend en meeslepend is,” aldus Willis.

Daarvoor combineert IBM Watson diverse gegevens van spelers. Zo wordt gekeken naar de speltactiek, snelheid waarmee gespeeld wordt, spelgeschiedenis tussen twee tennissers en nog veel meer data. Op basis van die data kan SlamTracker nog iets, namelijk voorspellen wat de waarschijnlijke uitkomst van een match is. Dat is een functie die nog in de kinderschoenen staat, maar de komende jaren verbeterd wordt.