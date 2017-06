iPhone 10 jaar oud: bekijk de evolutie van de Apple-telefoon

Mobile

Het is de melkkoe van Apple: de iPhone. Vandaag is het precies tien jaar geleden dat Apple de smartphone op de markt bracht. En dus hebben we een mooi overzicht gemaakt dat de evolutie van de smartphone door de jaren heen laat zien.

De allereerste iPhone werd op 29 juni 2007 gepresenteerd. Sindsdien is Apple elk jaar met één of twee nieuwe toestellen gekomen. Elk jaar weer werden die iets duurder en het ene jaar was er meer vernieuwing dan het andere jaar. Duidelijk uit deze beelden wordt in elk geval wel dat de telefoons flink veranderd zijn met de jaren.

iPhone

Op 29 juni 2007 gepresenteerd. Had destijds een 3,5-inch display met 320×480 pixels. Het toestel draaide op een APL0098 processor en beschikte over 128MB werkgeheugen. Gebruikers konden kiezen uit 4, 8 en 16GB opslaggeheugen. De camera aan de achterkant beschikte verder over 2 megapixel. Een frontcamera was er nog niet. De batterij beschikte verder over 1.400mAh en het toestel kostte bij lancering 499 dollar.



iPhone 3G / 3GS

Deze twee toestellen werden in juli 2008 en juni 2009 gepresenteerd en verschilden niet heel veel van elkaar. Allebei hadden ze een 3,5-inch display met evenveel pixels als hun voorganger. De grootste wijziging zat in het werkgeheugen (128MB voor de 3G en 256MB voor de 3GS), en het opslaggeheugen. Dat verdubbelde namelijk bij deze toestellen.



iPhone 4

De iPhone 4 is de eerste waar Apple mee kwam, die over een selfiecamera beschikte en meteen een nieuwe hype lanceerde. Wederom was het display 3,5-inch, maar ditmaal met meer pixels: 960×480 (dit was het eerste retina display in een smartphone). Het apparaat draaide op de Apple A4-processor en had 512MB werkgeheugen. Verder was de voorcamera 0,3 megapixel en dus waren de selfies niet gigantisch scherp. Kostte 599 dollar bij lancering.



iPhone 4S

Deze opvolger werd in oktober 2011 gelanceerd en was de eerste smartphone met Siri. Het toestel was verder niet heel veel anders, op een Apple A5-processor met 800MHz na. Verder was er een betere camera aan de achterkant (8 megapixels, in plaats van 5 bij de iPhone 4). De prijs ging ook flink omhoog, naar 649 dollar.



iPhone 5

Voor het eerst kwam er een groter scherm in een iPhone, ditmaal een van 4-inch. Het aantal pixels steeg relatief mee: 1136×640 werden dat er. Dit toestel beschikte over de Apple A6 1,3GHz processor. Verder was er voor het eerst 1GB werkgeheugen en verdubbelde het standaard opslaggeheugen. Nu was er minimaal 16GB aanwezig. Ook ging de camera aan de voorkant erop vooruit en beschikte die nu over 1,2 megapixels.



iPhone 5S

Deze nieuwe editie beschikte over eenzelfde scherm als zijn voorganger, maar een iets betere A7-processor. De belangrijkste vernieuwing in deze 649 dollar kostende smartphone was een vingerafdrukscanner.



iPhone 5C

Een goedkopere, plastic variant van de iPhone 5. De iPhone 5C werd tegelijk met de 5S gelanceerd en kostte 100 dollar minder dan zijn voorganger. In ruil daarvoor waren er die plastic achterkant, en een A6 processor.



iPhone 6 / 6 Plus

Voor het eerst kwam Apple met een gewoon toestel en een Plus-model om in te spelen op de vraag naar grotere schermen. De gewone iPhone 6 had een 4,7-inch scherm, de Plus-variant een 5,5-inch scherm. Verder was er een A8 1,4GHz processor met 1GB aan werkgeheugen. De accu ging er ook op vooruit en beschikte nu over 1.810mAh.



iPhone 6S / 6S Plus

Deze nieuwe iPhone werd een jaar later gepresenteerd en beschikte over een A9-processor. Die had 2GB aan werkgeheugen en een 12MP-camera. Het apparaat had ook een veel betere selfiecamera, die over 5MP beschikte. Ook dit toestel kwam in twee varianten uit, in een 5,7-inch en 5,5-inch versie.



iPhone SE

Een kleinere editie van de iPhone 6S, met een display van maar 4-inch, maar met verder dezelfde specificaties.



iPhone 7 / 7 Plus

De laatste iPhone is de 7. Ook dit toestel heeft een 4,7-inch display met 1335×750 pixels. Apple introduceerde de A10 Fusion-processor met 2,34GHz quad-core. Het apparaat beschikt over 2GB werkgeheugen en voor het eerst minimaal 32GB opslaggeheugen. De grootste vernieuwing is ‘force touch’, waarbij gebruikers pop-up menu’s kunnen openen als ze wat harder op het scherm drukken. Ook ontbrak de koptelefooningang en beschikte de iPhone over IP67-keuring waarmee deze waterresistent is.