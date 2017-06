Uber: We wisten niet van gestolen documenten Waymo

Business

Uber heeft antwoord gegeven op een reeks vragen gesteld in de rechtszaak die Waymo begon. Het taxibedrijf stelt zich er niet van bewust te zijn geweest dat er informatie van Waymo gestolen was, tot de rechtszaak aangespannen werd. Tegelijk stelt Waymo dat het onzin is wat Uber vertelt.

Kort samengevat begonnen de problemen voor Uber toen het technicus Anthony Levandowski inhuurde. Hij gaf in het verleden leiding aan de afdeling van Waymo die werkt aan zelfrijdende auto’s. Hij stapte op en richtte toen het bedrijf Oppo op, dat zich richtte op het ontwikkelen van zelfrijdende vrachtwagens. Dat werd vervolgens overgenomen door Uber.

Waymo claimt dat Levandowski bij zijn vertrek vertrouwelijke documenten meenam, gerelateerd aan het LiDAR-systeem. Dat maakt het mogelijk voor de voertuigen van de Google-dochter om hun omgeving te registeren en veilig over de weg te navigeren. Waymo stelt dat Uber zich hiervan bewust was.

Maar vandaag laat Uber weten dat dit niet het geval was. Uber stelt zelfs dat het contract van Levandowski bij Waymo zelfs voorkomt dat hij – mocht hij wel informatie hebben gestolen – die mag gebruiken. Uber schrijft verder het volgende in zijn statement:

“Levandowski vertelde [mede-oprichter van Otto Lior] Ron niet dat hij bij zijn vertrek bij Google informatie gedownload had met de intentie die later te gebruiken. Levandowski liet weten dat de vijf schijven in kwestie nog altijd in zijn huis lagen van toen hij nog bij Google werkte.”

Toen bleek dat Levandowski wel beschikte over documenten van Google, had Uber laten weten daar niets mee te maken te willen hebben. Levandowski zou daarna verteld hebben dat de schijven met informatie van Google vernietigd zouden zijn. Volgens Uber kan het om die reden geen gebruik gemaakt hebben van de geheime systemen van Waymo.

Dat laatste bedrijf gelooft Uber echter nog steeds niet en reageerde tegenover Recode. “Het bewijs laat duidelijk zien dat gestolen informatie al gebruikt is in de technologie van Uber. We zijn er niet van overtuigd dat Uber zich echt heeft proberen te distantiëren van een voormalig toptechnicus, voor wie 250 miljoen dollar betaald is. In plaats van het juiste te doen, nam Uber deel aan pogingen de diefstal te verbergen en ontsloeg het Mr. Levandowski pas toen hun acties aan het licht kwamen.”