Nieuw algoritme kan gedachten lezen

Wetenschappers hebben een nieuwe kunstmatige intelligentie ontwikkeld. Waar netweken tegenwoordig allerlei complexe en indrukwekkende vaardigheden aanleren, kan deze wel iets heel bijzonders. Het nieuwe algoritme kan namelijk gedachten lezen.

Dat meldt Engadget op basis van een verslag van onderzoekers aan de Carnegie Mellon University. Zij hebben een kunstmatige intelligentie ontwikkeld die complexe gedachten als het ware kan lezen, door naar hersenscans te ‘kijken’.

Daarvoor gebruiken ze data die gehaald wordt uit een fMIR-machine. De wetenschappers voeren die gegevens vervolgens in het algoritme in, waarna het de bouwstenen zoekt die de hersenen gebruiken om complexe gedachten te creëren. Dat deed het systeem door in 240 verschillende situaties te kijken hoe de hersenen reageren.

Scans werden gemaakt van mensen die een ander individu zagen, een bepaalde locatie en van hersenen van mensen die zich bezighielden met complete handelingen of sociale interactie. Door die triggers te leren begrijpen, kon het algoritme hersenscans gebruiken om te voorspellen waar iemand op een gegeven moment aan denkt.

Volgens de onderzoekers wist het algoritme in maar liefst 87 procent van de gevallen goed te voorspellen waar iemand over aan het nadenken was. Interessant genoeg kon ook het omgekeerde gedaan worden. Het algoritme kon ook aan de hand van een conceptgebeurtenis aanwijzen waar er vermoedelijk hersenactiviteit plaats zou vinden als die echt plaatsvond.