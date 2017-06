Skoep Nieuws geïntroduceerd, een gepersonaliseerde nieuws-app voor iOS

Mobile

Skoep Nieuws, de Android-app waarmee je een gepersonaliseerd nieuwsoverzicht kunt samenstellen, is onlangs volledig vernieuwd. Tevens is er ook een versie voor iOS uitgebracht.

In 2015 verscheen Skoep Nieuws, een vervanger voor de geflopte Samsung Go app. Deze nieuwe applicatie zorgde ervoor dat de gebruiker een aanbod te zien kreeg van het voor jou interessantste nieuws. Deze app was met 1 miljoen Nederlandse gebruikers best een succes te noemen. Vandaar dat de applicatie onlangs volledig is vernieuwd en er ook een iOS versie is uitgebracht. Skoep Nieuws bedenker Roel van Eersel omschrijft de app als volgt:

“Met Skoep Nieuws willen we gebruikers op eenvoudige wijze de controle geven over hun nieuwsconsumptie. Zo zien zij alleen zaken waarin zij echt geïnteresseerd zijn en kunnen zij zelf flexibel bronnen aan of uitzetten. Binnenkort maken we het bovendien mogelijk om pagina’s te creëren waarin je zelf automatisch nieuws kunt verzamelen over jouw favoriete onderwerp zoals een voetbalclub, bedrijf, artiest of politicus.”

Persoonlijk nieuwsoverzicht

Met Skoep Nieuws krijg je een overzicht van berichten die afkomstig zijn van meer dan 100 Nederlandse nieuwsbronnen. Tevens kun je bepaalde bronnen aan of uit zetten. Mocht je bijvoorbeeld geen interesse hebben in Showbizz-nieuws dan kun je die categorie uitzetten. Verder is het ook mogelijk extra bronnen te selecteren om zo meer te zien krijgen over een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld gezondheid of technologie.

Social media

Aangezien veel mensen tegenwoordig hun nieuwtjes oppikken via Social Media heeft Skoep zich ook daar op ingesteld. De app zorgt ervoor dat je ook kunt zien wat er gaande is op platformen als Twitter en Instagram, zonder dat je daarvoor een eigen account nodig hebt.

De Skoep app is vooralsnog gratis, maar toont wel advertenties die speciaal zijn afgestemd op de gebruiker. Daarnaast zijn de makers bezig met een speciale bloggerspagina. Dit wordt een categorie waarbij de gebruiker een onderwerp kan selecteren, waarna de app gerelateerde blogs weergeeft.

Je kunt Skoep Nieuws downloaden van de website van Skoep.