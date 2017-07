Google Foto’s 3.0 beschikbaar, met gezichtsherkenning

Mobile

Google Foto’s 3.0 is onlangs beschikbaar gekomen en er zijn enkele nieuwe functies toegevoegd. Waaronder de ”Gedeelde albums” optie waarmee je razendsnel je foto’s kunt delen.

Onlangs beloofde Google dat hun foto service Google Foto’s (voorheen Picasa) nieuwe deelopties zou krijgen. Hiermee zou het makkelijker zijn je foto’s aan contacten te laten zien. Met de recente update, versie 3.0, zijn deze functies nu eindelijk toegevoegd.

Bibliotheek Delen

De vernieuwde ”Bibliotheek delen” optie maakt het mogelijk om een van je contacten te selecteren en vervolgens automatisch je bibliotheek met hem of haar te delen. Dit kan je gehele collectie zijn, maar ook slechts de foto’s van een bepaald persoon, die herkend kan worden via Google’s gezichtsherkenning. Deze functie kan bijvoorbeeld handig zijn voor ouders die foto’s van hun kinderen willen delen. Het is tevens mogelijk om hier een tijdsrestrictie aan te verbinden, zodat degene alleen foto’s vanaf een bepaalde datum te zien krijgt. De persoon in kwestie kan overigens ook kiezen welke foto’s deze in zijn of haar album zou willen hebben. Dit alles is in te stellen via het ”gedeelde albums” tabblad.

Privacy

De gezichtsherkenning optie werkt blijkbaar nog maar beperkt in Europa, vanwege privacywetgeving. In Amerika ligt dit anders en is het wel mogelijk om hier gebruik van te maken. Met behulp van VPN kun je deze functie echter ook in Nederland laten uitvoeren.

Suggesties

De andere nieuwe functie is de ”deel suggesties” die te vinden is via het nieuwe ”Delen” tabblad. Met deze functie worden bepaalde momenten, zoals een bruiloft of verjaardag, herkend en voorgesteld aan bepaalde contacten om mee te delen. Ook deze optie zal worden ondersteund door de gezichtsherkenning functie. Als Google Foto’s een bepaald contact herkent in een foto, zal hij voorstellen om de betreffende foto’s met het bijbehorende contact te delen.