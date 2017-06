KPN neemt Nederlandse ISP Solcon over

Business

Telecom en ICT-dienstverlener KPN breidt zijn netwerk weer uit. Nu heeft het Solcon overgenomen, een Nederlandse leverancier van telecomdiensten voor consumenten en bedrijven. Daarmee versterkt KPN zijn positie in de breedbanddienstverlening nog meer.

Dat kondigt KPN vandaag aan in een persbericht. De transactie wordt uiterlijk vandaag afgerond. Solcon werd in 1996 opgericht door Peter van der Vlies, die nog altijd actief is als CEO. Zijn bedrijf bedient zo’n 45.000 particuliere klanten met internet, vaste en mobiele telefonie en televisiediensten. Het bedrijf heeft ook klanten in de zakelijke markt, voor onder meer hosting, internet en datacenter services.

Bij Solcon werken volgens het bericht van KPN op dit moment zo’n 75 medewerkers en die mogen onder de Solcon-naam blijven werken. Volgens CEO Peter van der Vlies biedt de overname door KPN grote kansen. “We staan aan de vooravond van een nieuwe groeifase waarin we een groot aantal klanten onze diensten kunnen gaan aanbieden. Wij zien in KPN de juiste partner om deze groei succesvol te laten plaatsvinden.”

Frank van der Post, Chief Commercial Officer van KPN vertelt dat de overname voortkomt uit het feit dat Solcon een belangrijke ISP is in Nederland. “De missie van Solcon, om voor iedereen veiliger en beheersbaar internet beschikbaar te stellen, sluit uitstekend aan bij de strategie van KPN om innovatieve producten en uitstekende dienstverlening te kunnen bieden over toonaangevende netwerken. We verwelkomen de klanten van Solcon van harte en kijken er naar uit om samen met Solcon verdere groei te realiseren.”