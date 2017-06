Tour de France gebruikt machine learning voor betere kijkervaring

Consumer

Niet alleen tennistoernooi Wimbledon maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om het publiek meer mogelijkheden te bieden. Ook het prestigieuze wielertoernooi Tour de France gaat daar gebruik van maken. Machine learning moet wielerfans van over heel de wereld een nieuwe Tour-ervaring bieden.

Dat melden Amaury Sport Organisation (ASO), dat de Tour de France organiseert en Dimension Data, dat als technologiepartner van de ronde van Frankrijk actief is. Belangrijk bij het volgen van de wielerronde is de positie van iedereen relatief ten opzichte van elkaar en de vooruitgang van het peloton als geheel. Complexe algoritmes en machine learning gaan gecombineerd live en historische koersgegevens gebruiken om inzicht te bieden in de loop van de koers. Ook zullen individuele profielen van de renners betere inzichten bieden.

Een mooi onderdeel van de nieuwe proef is de rol van voorspellende technologie. Zo moet tijdens een koers duidelijk worden hoe waarschijnlijk een bepaald scenario is. Ontsnappen renners van het peloton, analyseert de software bijvoorbeeld hoe kansrijk die poging is. Ook kan dan voorspeld worden of het peloton die ontsnapte renners op een gegeven moment inhaalt en waar dat het meest waarschijnlijk is.

De kern van deze oplossing ligt in live tracking en data-analyse die men live krijgt uit GPS transponders onder het zadel van elke fiets. Indien gecombineerd met externe gegevens over de route en weersomstandigheden, kunnen inzichten gecreëerd worden die eerder niet direct inzichtelijk waren voor het publiek. Denk aan data over de snelheid en locatie van individuele wielrenners, de afstand tussen hen en de samenstellingen van verschillende groepen.

Over de 21 etappes worden naar verwacht 3 miljard datapunten geanalyseerd. Dat zijn er dus veel meer dan vorig jaar, toen er 128 miljoen datapunten waren. Christian Prudhomme, directeur van de Tour de France, vertelt het volgende hierover: “Onze volgers willen dit evenement intensief meebeleven. Ze zijn actiever via social media dan ooit tevoren en willen een live en meeslepende tweedeschermbeleving tijdens de Tour. Technologie stelt ons in staat om een geheel andere ervaring van de wielerronde te creëren.”

De Tour de France wordt gereden door 198 renners in 22 teams. Samen beginnen zij op 1 juli in Düsseldorf en eindigen ze 3.540 kilometer later op 23 juli op de Champs-Élysées in Parijs.