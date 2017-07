​Qualcomm en smartphonefabrikant Vivo tonen vingerafdrukscanner in scherm

Mobile

Qualcomm werkt momenteel aan een vingerafdrukscanner die onder een scherm kan zitten en zelfs ook door glas of metaal heen werkt. De Chinese smartphonefabrikant Vivo gaat hier het eerste gebruik van maken.

Processorfabrikant Qualcomm komt binnenkort met een nieuw soort vingerafdrukscanner. Deze zou door glas of metaal heen kunnen werken. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van een OLED-paneel zou het zelfs mogelijk zijn om deze door een scherm heen te kunnen laten werken. Dit zal er tevens voor zorgen dat er geen extra ruimte in de behuizing nodig is, waardoor smartphones nog dunner gemaakt zouden kunnen worden.

De nieuwe scanners zouden in staat zijn om een vingerafdruk te herkennen door 0,65 mm dik aluminium, 0,8 mm dik glas of een scherm van 1,2 mm dik. De Chinese smartphonefabrikant Vivo heeft als eerste laten zien hoe zoiets in de praktijk zou moeten werken. Zij lieten namelijk een prototype smartphone met de nieuwe scanner zien tijdens het Mobile World Congress evenement in Shanghai.

Samsung had naar verluidt ook de intentie om een dergelijke vingerafdrukscanner in de Galaxy S8 te plaatsen, maar besloot om deze toch naar de achterkant te verplaatsen, omdat het scherm hierdoor te veel werd beïnvloed. Ook de Galaxy Note 8, die in augustus zal uitkomen, heeft deze techniek nog niet. Wel gaan geruchten dat de iPhone 8 een dergelijke scanner zal hebben.

De eerste samples met een door glas en metaal werkende vingerafdrukscanner zullen volgende maand beschikbaar gesteld worden. Samples met een scanner achter het scherm verschijnen in oktober. De eerste smartphones met deze techniek zullen pas vanaf begin 2018 te koop zijn. Het gaat dan wel om de variant die werkt met glas of metaal. De telefoons met een door het scherm heen werkende scanner verschijnen pas volgend jaar zomer.