Kaspersky Labs wil vertrouwen van Amerikaanse overheid en is bereidt broncode te tonen

Security

De CEO en oprichter van Kaspersky Labs, Eugene Kaspersky, roert zich weer in de media. Deze keer in een interview met The Associated Press, waarin hij vooral aangeeft zijn relatie met de Verenigde Staten te willen verbeteren. Kaspersky ging ooit naar een door de KGB gesponsorde school en werkte zelfs enige tijd voor het Russische Ministerie van Defensie. Iets waar hij vandaag de dag last van heeft, omdat sommige landen de software van Kaspersky Labs niet altijd vertrouwen. Kaspersky wil dat oplossen door nauw samen te werken met de Amerikanen, broncode te tonen en zelfs in gesprek te gaan met wetgevers in de VS.

Eugene Kaspersky is een van de meest aanwezige en dominante figureren in de beveiligingswereld. Hij loopt al lang mee en heeft Kaspersky Labs groot gemaakt tot wat het nu is. Nu de spanningen tussen sommige landen oplopen en cyberoorlog aan de orde van de dag is, merkt Kaspersky dat er ook kritischer wordt gekeken naar zijn bedrijf, vooral omdat het bedrijf in Rusland is gevestigd en de achtergrond van de oprichter helpt dan niet mee.

Eugene Kaspersky wil nu proberen om daar verandering in te brengen en daarvoor heeft hij een aantal zaken bedacht. Om te beginnen wil hij de broncode van de Kaspersky-software openbaar maken voor de Amerikaanse overheid, zodat zij kunnen zien dat er geen vreemde features zijn ingebakken in de software, bijvoorbeeld spionage activiteiten voor Rusland. Daarnaast wil hij een stuk van het onderzoekswerk naar malware en hacks, dat nu vooral in Rusland wordt gedaan, verplaatsen naar de Verenigde Staten. Op die manier is het bedrijf dan op grote schaal actief in twee landen. Tot slot wil Eugene zelf in gesprek met de Amerikaanse overheid en de politiek die verantwoordelijk is voor het maken van alle wetten. Dat laatste wil hij waarschijnlijk voornamelijk omdat sommige Amerikanen met hooggeplaatste posities aansturen op een verbod op de software van Kaspersky Labs binnen de Amerikaanse overheid.

Er is overigens nooit bewijs gevonden dat Kaspersky Labs politiek gemotiveerd is, of spionage activiteiten vervuld voor bijvoorbeeld de Russische overheid. Wel is er sprake van wereldwijde concurrentie tussen allerlei beveiligingsbedrijven, waarbij Kaspersky met regelmaat hoge ogen weet te gooien, ten kosten van de Amerikaanse bedrijven. De vraag is dus in hoeverre het hier gaat om het echt beschermen van Amerikaanse inlichtingen of het beschermen van Amerikaanse beveiligingsbedrijven.

Vorige week heeft de FBI ook invallen gedaan bij een tiental werknemers van Kaspersky Labs in de Verenigde Staten. Zij moesten vragen beantwoorden en hun huizen werden doorzocht. De relatie met de FBI is er daardoor niet beter op geworden aldus Kaspersky. Voor hem is het nog onduidelijk waar de FBI naar op zoek was. Kaspersky snapt wel dat het vreemd is dat een Russisch bedrijf wereldwijd zoveel succes heeft, maar het is nou eenmaal zo.

Inmiddels is er meer kritiek, want het uitsluiten van buitenlandse beveiligingsbedrijven schept ook een scheef beeld. Als alleen Amerikaanse beveiligingsbedrijven worden vertrouwd, dan komt de relatie van die bedrijven met de Amerikaanse NSA weer bovendrijven. Hoeveel informatie moeten die bedrijven dan weer delen met de Amerikaanse inlichtingendiensten. Zeker omdat er in de Verenigde Staten al politici zijn die zeggen dat het tonen van broncode door Kaspersky Labs geen oplossing is, omdat het vooral gaat om de data die het bedrijf verzameld en beschikbaar heeft. Met allerlei ex-spionnen in dienst om data te analyseren kan dat snel fout gaan. Iets wat Eugene Kaspersky direct ontkent, omdat zijn werknemers nooit volledige toegang hebben tot alle data, het interne netwerk is goed uitgesplitst en beveiligd.

Toekomst van Kaspersky Labs

Kaspersky Labs hoeft zich verder weinig zorgen te maken over de toekomst, het bedrijf maakt goede producten en die zullen wel blijven verkopen. De vraag is alleen hoe het in de Verenigde Staten gaat als er daadwerkelijk een verbod komt op het gebruik van producten van Kaspersky Labs binnen de overheid. De kans is aanwezig dat Amerikanen dat als voorbeeld zien en dan ook het product links laten liggen, of dat andere landen besluiten de beslissing van de Verenigde Staten te volgen. Dit verhaal krijgt ongetwijfeld een staartje en Eugene Kaspersky is niet bang voor de confrontatie. Hij was ook de eerste die naar de Europese Commissie stapte om te klagen over Microsoft en de manier waarop de techgigant het beveiligingsbeleid in Windows 10 heeft aangepast. Volgens hem een vorm van machtsmisbruik.