Samsung brengt speciale editie Samsung Galaxy Note 7 uit

Samsung begint aanstaande vrijdag met de verkoop van nieuwe Galaxy Note 7 toestellen. In eerste instantie worden de smartphones enkel in Zuid-Korea verkocht als een speciale ‘Fan Edition’. Het gaat om gerecyclede smartphones, gemaakt met onderdelen van ongebruikte Galaxy Note 7’s.

Dit meldt ZDNet op basis van bericht van Samsung. Het Zuid-Koreaanse bedrijf had enkele maanden geleden al laten weten te werken aan een vernieuwde Note 7. Nadat de 4,3 miljoen verkochte producten teruggeroepen werden, besloot het bedrijf ze in refurbished vorm weer op de markt te brengen. Dat heeft geleid tot 400.000 toestellen die naar de Koreaanse markt komen.

De accu, waar de problemen van de Note 7-toestellen mee begonnen, is in deze fan edition anders. Het gaat om een batterij met capaciteit van 3.200 mAh, waarmee die kleiner is dan de 3.500 mAh van het origineel. Verder zijn de specificaties allemaal hetzelfde als het origineel. Er is dus een 5,7-inch QHD-display met gebogen randen. Er is een octa-core processor, een 12MP camera aan de achterkant en een 5MP selfiecamera. Het apparaat draait op Android 7.0, beschikt over 4GB werkgeheugen en 64GB intern geheugen. Ook kan er een microSD-kaart met maximaal 256GB opslagcapaciteit aan de telefoon gekoppeld worden.

Er zijn ook twee Bixby-eigenschappen toegevoegd aan de vernieuwde Galaxy Note 7: Bixby Home en Bixby Reminder. Samsung brengt het apparaat in vier kleuren naar de markt: koraalblauw, platina, titanium en zwart.

Of de Samsung Galaxy Note 7 Fan Edition ook naar andere markten komt is nog niet zeker. Daar neemt Samsung op een later moment een beslissing over.