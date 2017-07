Ziggo moet nieuw contract afsluiten met Fox voor oud-UPC-klanten

Business

Fox Sports heeft een rechtszaak tegen Ziggo gewonnen. Het bedrijf is van mening dat Ziggo een nieuw contract moet afsluiten voor oud-UPC-klanten en daar is de rechter het mee eens. Daarmee moet Ziggo binnen een maand een nieuw contract zien te krijgen, anders mag het geen eredivisiewedstrijden meer doorzetten naar voormalig klanten van UPC.

Dit meldt de NOS. In 2014 vond er een fusie plaats tussen Ziggo en UPC, waarbij alle klanten van UPC opgenomen werden in het klantenbestand van Ziggo. Volgens Ziggo vallen zij daarom onder het contract dat het al met Fox Sports sloot, dat tot 2020 loopt. Maar Fox Sports was het daar niet mee eens.

Fox stelt dat het contract dat het met UPC had over de rechten op eredivisiewedstrijden afloopt op 31 juli en dat Ziggo om die reden voor oud-klanten van UPC een nieuw contract moet uitonderhandelen. Dat is voor Ziggo niet heel fijn, want het betaalt nu enkel voor klanten met een voetbalabonnement. Fox wil daar verandering in zien en geld krijgen voor alle abonnees. Ziggo besloot daarom een rechtszaak aan te spannen om hier een stokje voor te steken, het plan van Fox zou namelijk stukken duurder zijn.

Ondanks dat de zaak verloren is, zegt Ziggo al een tijdje in gesprek te zijn met Fox Sports om tot nieuwe afspraken te komen. Volgens Fox moet Ziggo snel met duidelijkheid komen voor zijn klanten en is het “een overwinning voor alle Nederlandse sportfans.” Ook zegt een woordvoerder van Fox dat “onze deur […] altijd open [staat] om dit zo snel mogelijk met elkaar op te lossen.”