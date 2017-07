Nieuw lek bevestigt geruchten rond de iPhone 8

Mobile

Het gerucht is al tijden dat Apple het design van zijn iPhone drastisch om wil gooien met het volgende toestel, de iPhone 8. Vandaag zijn er weer nieuwe geruchten die daar extra krediet aan geven. Een gewoonlijk erg betrouwbare bron meldt details van de iPhone 8.

Allereerst hebben we @OnLeaks dat naar eigen zeggen gedetailleerde blauwdrukken van de iPhone in handen kreeg. De informatie werd “direct uit de fabriek overgedragen door iemand die de leiding heeft over het samenstellen van de nieuwe iPhone.” De details die hij geeft komen overeen met eerdere verhalen.

Apple zou zijn nieuwe iPhone voorzien van erg smalle schermranden en een 5,8-inch display. Dat is significant groter dan het scherm van de iPhone 7 Plus, maar wordt in een kleinere behuizing geplaatst. Dat kan dankzij die smalle schermranden. Ook opvallend is de uitstulping voor de camera, die Apple maar niet weggewerkt lijkt te krijgen. Enfin, gerapporteerd worden de volgende afmetingen:

iPhone 8 – 143,5 x 71 x 7,5mm

iPhone 7 – 138,3 x 67,1 x 7,1mm

iPhone 7 Plus – 158,2 x 77,9 x 7,3mm

Wat blauwdrukken betreft, zou dat er als volgt uitzien (via Benjamin Geskin):

Daarmee lijkt het erop dat de recent gelekte hoesjes inderdaad het design van de nieuwe iPhone onthuld hebben.

Geruchten over het scherm en andere specificaties van de iPhone – overigens de tiende – zijn er genoeg. Het zou gaan om een OLED-display, het eerste in de geschiedenis van de Apple-telefoon. Eerst was er het verhaal dat dit scherm licht gebogen zou zijn, maar dat lijkt toch niet het geval te zijn. De telefoon schijnt draadloos opgeladen te kunnen worden en er is nog wat gedoe rond de vingerafdrukscanner. Gezien het grote scherm lijkt er geen plek meer te zijn voor die scanner aan de voorkant en zou Apple hem naar de achterkant van de telefoon verplaatsen. Heel populair zal die beslissing niet zijn, maar het bedrijf schijnt er nog niet klaar voor te zijn de scanner in het scherm te plaatsen. De iPhone 8 zal vermoedelijk in de loop van september gepresenteerd worden.