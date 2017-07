Facebook helpt met het vinden van gratis Wi-Fi

Services

De Wi-Fi-zoekfunctie van Facebook is onlangs overal ter wereld beschikbaar gesteld. Hiermee kunnen gebruikers makkelijk lokale gratis Wi-Fi hotspots vinden.

Social mediaplatform Facebook kwam vorig jaar met een functie waarmee het mogelijk is om lokale Wi-Fi hotspots te vinden. Bedrijven die deze service aanboden konden zich hiervoor aanmelden en toegevoegd worden aan de kaart met gratis Wi-Fi aanbieders in de buurt. Destijds was deze functie slechts in een paar landen beschikbaar. Er is nu besloten om deze service ook wereldwijd aan te gaan bieden. Alex Himel van Facebook vertelt:

”We hebben de Wi-Fi-zoekfunctie vorig jaar in aantal landen uitgebracht en kwamen erachter dat niet alleen reizigers er bij gebaat zijn, maar ook op plaatsen waar mobiele data schaars is.”

Met deze functie kunnen gebruikers zien waar er in de buurt gratis Wi-Fi wordt aangeboden en wat voor bedrijf het is. Tevens zorgt Facebook ervoor dat je plekken aangeboden krijgt welke op dat moment geopend zijn. Dit om te voorkomen dat je voor een gesloten winkel komt te staan of in de ochtend al naar een kroeg gestuurd wordt. Ideaal dus voor toeristen.

De nieuwe service zal het gebruik van Facebook waarschijnlijk flink doen toenemen. Ook voor bedrijven is het een potentiële mogelijkheid om meer bezoekers aan te trekken. Zij zullen zichzelf wel eerst moeten aanmelden via hun bedrijfspagina op Facebook. Het is mede daarom dat Facebook bedrijven onlangs heeft gevraagd om hun gegevens weer eens te updaten.

De nieuwe functie is te vinden in het menu onder de naam ”Wi-Fi zoeken”, of in het Engels ”Find Wi-Fi”. Zowel Android- als iOS-gebruikers hebben toegang tot deze service welke vanaf nu beschikbaar is. Een potentieel nadeel is wel dat er eerst een internetverbinding nodig is voordat deze optie werkt.