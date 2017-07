Populaire nieuwe functie ontbreekt in Windows 10 Fall Creators Update

Apps & Software

Een van de populairste nieuwe functies van Windows 10 komt er voorlopig niet. Microsoft vertelde tijdens de Build Conference 2017 nog dat er een tijdlijn-functie naar het besturingssysteem zou komen. Die functie is helaas niet op tijd klaar voor de Fall Creators Update.

De tijdlijn zoals Microsoft die onthuld had, is een soort overzichtspagina met daarop alle apps en documenten waar gebruikers mee bezig waren op verschillende apparaten. Een gebruiker kan dan bijvoorbeeld een Word-document waar hij op zijn laptop mee bezig was, openen op een Surface-tablet en daarop verder werken.

Oorspronkelijk zou de nieuwe functie uitgebracht worden met de Fall Creators Update, maar dat plan gaat dus niet door. Microsoft laat via Joe Belfiore weten dat de functie uitgesteld is, maar wel snel na de grote update in de herfst via een Insider Build uitgerold wordt. Waarom de functie er nog niet is dan, weten we niet zeker.

Gespeculeerd wordt dat de functie simpelweg niet zoveel prioriteit heeft bij Microsoft. Het bedrijf schijnt vooral veel tijd en energie te steken in het Fluent Design, de nieuwe ontwerptaal die ten grondslag aan de Fall Creators Update ligt.

Correct. Timeline won't be in the Fall Creators Update. We're planning for it to be in early insider builds shortly after FCU is out. — Joe Belfiore (@joebelfiore) July 3, 2017

De nieuwe update brengt afgezien van de nieuwe ontwerptaal ook een aantal andere functies naar Windows 10. Zo moet OneDrive Files on Demand geïntroduceerd worden, waarbij gebruikers moeten zien waar een document beschikbaar is, lokaal of in de cloud. Ook komt de Cloud Powered Clipboard naar het besturingssysteem, waarbij foto’s en teksten geknipt en geplakt kunnen worden naar andere apparaten. Het kan dus ook naar bijvoorbeeld een Android of iOS-telefoon.

Verwacht wordt dat Microsoft de Fall Creators Update in de loop van september of oktober naar gebruikers uitrolt. Wanneer de Timeline-functie naar de Insider Builds komt is niet helemaal zeker. Bekijk hieronder een video de Ars Technica maakte waarin het de werking van de functie demonstreert.