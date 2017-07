Gerucht: Apple komt met 3D-gezichtsscanner voor iPhone 8

Mobile

Het heeft er alle schijn van dat de vingerafdrukscanner ontbreekt in de volgende iPhone. Apple zou ervoor kiezen het OLED-display de complete voorkant van de smartphone te laten bedekken en de vingerafdrukscanner om die reden weg moeten laten. Ter vervanging werkt Apple naar het schijnt aan een 3D-camera.

Persbureau Bloomberg, dat gewoonlijk zeer betrouwbaar is als het op dit soort berichten aankomt, stelt dat Apple werkt aan een verbeterd inlogsysteem voor gebruikers. Ze zouden moeten kunnen inloggen door hun gezicht te laten scannen. Dat wordt mogelijk gemaakt middels een nieuwe 3D-sensor die Apple aan de voorkant van de iPhone 8 integreert. Niet alleen zou de sensor gezichten kunnen scannen, maar ook irissen, zodat het nog veiliger is.

De anonieme bron van Bloomberg stelt dat de functie het gezicht van een gebruiker binnen een paar honderdste milliseconden kan scannen en zelfs werkt als het apparaat bijvoorbeeld plat op tafel ligt. Daarvoor moeten gebruikers hun gezicht inscannen vanuit meerdere hoeken, waarna de functionaliteit hen dus ‘herkent’. De nieuwe functie wordt nog altijd getest en zou mogelijk niet geïntegreerd worden in het nieuwe apparaat, maar zal wel de Touch ID vingerafdrukscanner moeten vervangen.

Het bericht van het financieel persbureau volgt op een eerdere voorspelling van KGI Securities analist Ming-Chi Kuo. Hij geldt normaliter ook als een betrouwbare bron als het aankomt op Apple-verhalen en vertelde dat de volgende iPhone vermoedelijk geen vingerafdrukscanner meer heeft. Volgens Kuo is dat vooral omdat Apple ervoor kiest een groot scherm in zijn iPhone in te bouwen, waardoor er geen ruimte meer is voor de vingerafdrukscanner.

De technologie wordt wel ontwikkeld om de scanner achter een scherm te plaatsen maar is nog niet klaar om dit jaar al in te bouwen in smartphones. Bedrijven zijn wel heel dichtbij, want zo lieten Vivo en Qualcomm recent en demo zien van een vingerafdrukscanner die achter een scherm zit en gewoon werkt.

Toch is het ergens de vraag of Apple in toekomstige iPhones er weer voor kiest een vingerafdrukscanner te integreren. De 3D-camera werkt namelijk met meer datapunten en zou om die reden betrouwbaarder en veiliger zijn dan de vingerafdrukscanner. De camera zou straks ook gebruikt worden als authenticatie in Apple Pay.

Apple zou in september zijn nieuwe iPhone presenteren. Het gaat naar het schijnt om drie modellen, waarvan er één als ‘erg vernieuwend’ omschreven wordt. Dat apparaat zou een 5,8-inch OLED-paneel in een toestel zo groot als de huidige iPhone 7 bevatten. Verder zou Apple twee ‘gewone’ iPhones onthullen, met een 4,7-inch en 5,5-inch display.