Samsung investeert miljarden in nieuwe chipfabrieken

Samsung Electronics steekt de komende jaren zeker 28,3 miljard euro in de bouw van nieuwe chipfabrieken. Dat heeft het concern laten weten in een persbericht waarin het ook meteen meldt de gloednieuwe chipdivisie in Pyeongtaek in gebruik te hebben genomen.

Die fabriek kostte twee jaar geleden al 11,93 miljard euro om te bouwen en is nu begonnen met de productie van chips. Samsung stelt dat de focus ligt op de productie van de vierde generatie V-NAND-geheugenchips. Met de gigantische investeringen hoopt Samsung zijn positie als marktleider te behouden.

“Met de toewijding en ondersteuning van onze medewerkers, klanten en partners, vormt de nieuwe Pyeontaek-campus een nieuw hoofdstuk in onze semiconductors-productie,” laat CEO Oh-Hyun Kwon van Samsung Electronics weten. Het wil vooral inspelen op opkomende trends zoals het Internet of Things, kunstmatige intelligentie, big data en technologie voor de auto-industrie. Daarom vergroot Samsung de komende jaren de wereldwijde productiecapaciteit van zijn fabrieken.

Het bedrijf stelt zelf tegen 2021 in totaal 22,97 miljard euro te investeren om de Pyeongtaek-productiefabriek uit te breiden. Daarnaast is het van plan om de komende jaren 4,59 miljard euro te investeren in de Hwaseong-productiefaciliteit. Daar worden al semiconductors gemaakt en moeten nieuwe productietechnieken in gebruik genomen worden.

Op Hwaseong produceert Samsung op dit moment al DRAM-chips die straks nog kleiner worden. Daarvoor introduceert Samsung Extreme Ultra Violet machines, die de machines ertoe in staat zullen stellen nog kleinere chips te maken. Kortom: het Zuid-Koreaanse bedrijf doet er de komende tijd alles aan om de groeiende vraag bij te kunnen benen en zijn sterke marktpositie te behouden.