Nieuwe partners Interxion en Yourhosting slaan clouddata in Nederland op

Networking

Interxion, leverancier van cloud- en carrier-neutrale-datacenterdiensten en hosting- en cloudserviceprovider Yourhosting hebben vandaag bekend gemaakt een samenwerking aan te gaan. Ze zullen vanuit het nieuwe Interxion-datacentrum in Amsterdam, AMS8, de Azure Stack aanbieden. Zo weten gebruikers van hun diensten zeker dat hun data in Nederland opgeslagen wordt.

Middels de Azure Stack wordt het publieke cloudplatform van Microsoft naar de fysieke en veilige datacenteromgeving van Interxion gebracht. De voordelen van de dienst zijn duidelijk: het is schaalbaar en flexibel en voegt grip op de locatie van data toe. Vooral dat laatste is belangrijk in de context van GDPR, dat volgend jaar ingaat. Bedrijven dragen immers steeds meer verantwoordelijkheid voor de manier waarop ze met data omgaan en daar spelen Interxion en Yourhosting handig op in.

Binnen GDPR dragen bedrijven namelijk meer verantwoordelijkheid voor de data die ze opslaan. Het is dus van belang in de context van wet- en regelgeving, security, compliance en soevereiniteit van de data. Tegelijk kan het onderhouden van een hybride constructie erg complex en tijdsintensief zijn, vooral omdat er twee platformen onderhouden moeten worden. Daarvoor biedt de Azure Stack een oplossing, omdat het gebruik maakt van hetzelfde platform als public Azure.

De Azure Stack biedt dus een veilige hybride cloudconstructie. Niet alleen kan data goed verwerkt worden zoals bedrijven verwachten, ook is het mogelijk om data te verwerken in een Nederlands datacenter. De samenwerking van Yourhosting en Interxion kwam tot stand om dit mogelijk te maken:

Managing Director Interxion Nederland, Michael van den Assem vertelt het volgende over hun samenwerking: “De mogelijkheid om enterprises en IT dienstverleners te kunnen voorzien van de beste oplossingen, die worden gebouwd met vooraanstaande technologie ligt aan de kern van wat ons drijft. Een partnership met Yourhosting sluit naadloos op die drijfveer aan. Samen met deze early adopter verwachten we de digitale transformatie van Nederland een enorme boost te gaan geven.”

Yourhosting is een van de drie wereldwijde Microsoft Gold Partners die mee kan werken aan de ontwikkeling van het Azure Stack-platform. Het is ook het eerste Nederlandse bedrijf dat een volledig operationele constructie beschikbaar heeft.