ACM: Niet iedere provider houdt zich aan nieuwe roamingregels

Sinds 15 juni gelden in heel de Europese Unie nieuwe regels omtrent de kosten die telecomproviders mogen rekenen voor het roamen van klanten. Onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) laat zien dat de meeste providers zich hieraan houden, maar niet iedereen.

Dit meldt de ACM vandaag in een persbericht. Veruit de meeste bedrijven houden zich gewoon aan de regels, maar dat blijkt vooral voor de grote bedrijven te gelden. Kleinere telecombedrijven handelen mogelijk nog in strijd met de nieuwe regels. Daarnaar doet de ACM dan ook onderzoek en waarschijnlijk zal het daar snel meer over laten weten.

Binnen de nieuwe regels mogen telecomproviders in principe geen extra kosten meer rekenen als EU-burgers binnen de Europese Unie roamen. Als ze dus in het buitenland bellen, sms’en of internetten, mogen daar enkel nog de reguliere kosten voor gerekend worden, die ook in Nederland gerekend zouden worden.

Binnen de afspraken mogen telefoongesprekken maximaal 3,2 eurocent per minuut kosten, sms’jes naar andere EU-lidstaten 1 eurocent en de kosten voor mobiel internet gaat langzaam omlaag. Die maximale tarieven liggen sinds vorige maand op 7,70 euro per en zullen in 2022 gedaald zijn naar 2,50 euro.

De nieuwe roamingregels gelden zowel voor consumenten en zakelijke klanten. Ook binnen Noorwegen, IJsland en Liechtenstein zijn de afspraken van kracht. Voor de rest van de wereld geldt dat niet, en mogen bedrijven zelf hun tarieven bepalen.