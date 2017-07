Volvo gaat in 2019 over op elektrische auto’s

Consumer

Volvo zegt als eerste grote autofabrikant toe zijn voertuigen straks niet langer te laten draaien op een verbrandingsmotor. In 2019 moeten alle voertuigen overgaan op volledig elektrische motor, of een hybride systeem. De komende jaren blijft het wel nog ‘oude’ modellen produceren, maar zodra die een update krijgen, zal daar een elektrische motor ingebouwd worden.

Dat meldt het bedrijf tegenover onder meer de Britse krant The Guardian. De bedoeling is om tussen 2019 en 2021 vijf 100% elektrische automodellen te lanceren. De rest van de auto’s die uitgebracht worden draaien op een hybride motor. Het kan daarbij ook gaan om voertuigen meteen deels hybride motor, waarbij benzine of diesel nog de meeste energie leveren.

Toch is het een mooie stap richting de toekomst. Volvo-topman Håkan Samuelsson laat weten dat dit wat hem betreft “het einde van de verbrandingsmotor inluidt.” Het bedrijf wil in 2025 in totaal 1 miljoen elektrische auto’s geleverd hebben en denkt dat dit de manier is om dat te realiseren. Het bedrijf stelt ook dat dit nodig is om tegemoet te komen aan de vraag van consumenten, die steeds meer een elektrische auto willen.

Natuurlijk is Volvo niet het eerste autobedrijf dat alleen nog maar elektrische auto’s wil verkopen. Tesla doet dat al, maar is vele malen kleiner. Dat verkocht in de eerste helft van dit jaar 47.000 auto’s en Volvo verkocht er 278.000. Het dus mooi dat een bedrijf als Volvo overgaat op elektrische auto’s en afstapt van benzine. Steeds meer autofabrikanten zijn hiermee actief en dat is een positieve ontwikkeling.