Microsoft voegt zich bij Baidu’s Android voor zelfrijdende auto’s

Baidu heeft wederom een machtige partner gevonden voor de ontwikkeling van zijn platform voor zelfrijdende auto’s. Microsoft gaat samenwerken met Baidu aan de bouw van dat zeer ambitieuze project.

Baidu wil namelijk dat Apollo het “Android van de autonoom rijdende auto’s” wordt, maar “meer open en krachtiger”. Dankzij de techgiganten waar Baidu mee samenwerkt, is die mogelijkheid er in elk geval wel. Naast Microsoft zijn er nog 49 andere bedrijven die aan Apollo meewerken, waaronder Intel, NVIDIA en Ford.

Volgens de site MS Power User vertelde Baidu’s COO Qi Lu dat het project een belangrijke mijlpaal moet vormen in de auto-industrie. “Het is in essentie het Android van de autonoom rijdende industrie, maar meer open en krachtiger. Apollo is niet alleen van Baidu, het is van iedereen in het ecosysteem. En terwijl wij en onze partners bijdragen aan het platform in onze kennisgebieden, gaan we allemaal vooruit, en bereiken we resultaten groter dan wat we zelf zouden kunnen realiseren.”

Wat Microsoft precies zal bijdragen aan het partnerschap is niet bekend. Tegenover MS Power User laat een woordvoerder weten dat het bedrijf blij is zich bij het “open Apollo ecosysteem” te voegen. Details over het partnerschap zouden binnenkort vrijgegeven moeten worden. Naar het schijnt integreert Microsoft zijn Connected Vehicle Platform met Apollo en zaken als digitale assistent Cortana.