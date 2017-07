Serverless cloud is goedkoper dan virtual machines

Services

Uit onderzoek van 451Research blijkt dat het inzetten op een serverless cloudomgeving een stuk goedkoper is dan investeren in virtual machines en servers. De totale cost of ownership (TCO) ligt significant lager bij serverless, voornamelijk omdat er geen manuren zitten in het beheren van de infrastructuur en software.

Als je de prijzen gaat vergelijken van de Serverless cloud, bijvoorbeeld bij IBM of Microosft Azure, dan zal je zien dat serverless en virtual machine containers elkaar niet zo gek ver ontlopen qua prijs. Als het echter eenmaal draait moet je bij virtual machines en servers nog regelmatig onderhoud doen terwijl je bij serverless er geen omkijken meer naar hebt. Waardoor dat uiteindelijk een stuk goedkoper is als er naar de TCO wordt gekeken. Voor een server heb je gemiddeld genomen zo’n 10 minuten beheer per maand nodig.

Het onderzoek wijst verder uit dat het in de lijn der verwachting ligt dat Serverless computing nog veel goedkoper gaat worden. Zelf IBM en Microsoft die op dit moment de scherpste prijzen bieden voor Serverless Computing verwachten dat de tarieven nog zullen gaan dalen, aldus het onderzoeksbureau.

Serverless Computing is absoluut geen hype, het is veel meer dan dat. Het is een nieuwe manier van apps en diensten bouwen, ontwikkelen en uitvoeren, waarbij je de markt echt kan verstoren door goed gebruik te maken van Serverless Computing. Je kan er namelijk vanuit gaan dat het altijd naar behoren werkt als de parameters zijn gedefineerd. Op dit moment wordt er door ontwikkelaars vooral nog geëxperimenteerd met Serverless Computing, hiervoor hebben verschillende public clouddiensten enkele freemium modellen beschikbaar gesteld, waarmee ontwikkelaars de serverless diensten kunnen uitproberen. De Techzine redactie heeft zelf bij een Microsoft workshop geëxperimenteerd met Serverless computing in Azure. Je hebt in principe geen enkele ontwikkelaars skills nodig om hiermee aan de slag te gaan. Je kan bijvoorbeeld meten hoe mensen reageren op een bepaald Twitter onderwerp, of dat positief of negatief is. Dit kan min of meer via een Wizard worden geconfigureerd. Ontwikkelaars die wel de nodige skills hebben kunnen dit soort Serverless Computing data weer gebruiken in hun apps en er nog geavanceerdere analyses op los laten.

Serverless computing staat nu nog in de kinderschoenen, maar steeds meer bedrijven en organisaties zullen het gaan gebruiken. Uit het onderzoek kwam naar voren dat al 37 procent van de IT-beslissers al plannen hebben met Serverless Computing of er al gebruik van maken.

