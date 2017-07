Albert Heijn brengt kassaloze supermarkt naar Nederland

Business

Amazon doet het al in de Verenigde Staten en mogelijk ook het Verenigd Koninkrijk, maar nu doet Albert Heijn iets soortgelijks op de Nederlandse markt. ’s Lands grootste supermarktketen komt met winkels zonder kassa. Mogelijk worden de eerste proeven volgend jaar al uitgevoerd.

Dit meldt AH-topman Wouter Kolk aan de Telegraaf. Kolk vertelt dat het de bedoeling is om de proeven te lanceren bij de AH To Go-winkels, waar de snelheid van betalen het belangrijkste is. Mochten de proeven succesvol zijn, komt de technologie ook naar reguliere winkels.

De bedoeling is dat klanten door een poortje een winkel binnenlopen, en met hun telefoon een QR-code kunnen scannen. Vervolgens is het gewoon mogelijk boodschappen in een tas of mandje te stoppen en naar buiten te lopen. Het systeem van de winkel maakt het dat er elektronisch afgerekend wordt, zonder dat je zelf je pinpas hoeft te trekken. Hoe dat precies moet werken is niet bekend, maar het zou anders moeten werken dan het systeem van Amazon.

In de winkel van Amazon registreren camera’s en sensoren precies de producten die een klant in zijn mandje of tas stopt. Vervolgens worden die producten zodra iemand uit de winkel loopt verrekend. Producten kunnen ook teruggelegd worden in de schappen en worden dan automatisch weer van de boodschappenlijst gehaald.

Op welke manier Albert Heijn het systeem wil implementeren en hoeveel geld erin gestoken zal worden is dus niet zeker. Wel lijkt een samenwerking met Amerikaanse techreuzen mogelijk. De topman reisde samen met enkele collega’s naar de VS om daar Facebook, Google en andere grote bedrijven te spreken. Daar heeft hij het gehad over innovatie in de sector en wellicht dus ook over deze kassaloze supermarkt.

Als die naar Nederland komt, is dat een mooie ontwikkeling. Klanten geven al jaren aan dat wachten in de rij voor de kassa hun grootste frustratie in de supermarkt is en daar spelen supermarkten al langere tijd handig op in. Zo heeft vrijwel elke grote keten nu een zelfscanfunctie, waarbij mensen hun boodschappen zelf kunnen scannen.