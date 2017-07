T-Mobile maakt forse groei door

Business

T-Mobile is flink gegroeid het afgelopen kwartaal. De telecomprovider heeft te maken met flinke concurrentie van onder meer Tele2, maar voert een succesvolle campagne om zoveel mogelijk klanten aan zich te binden. Afgelopen kwartaal groeide het aantal mobiele postpaid klanten met 60.000 en over de afgelopen twaalf maanden waren dat er 250.000.

Het bedrijf schrijft zelf dat het de prima resultaten behaalde om een aantal redenen. Het investeerde veel geld in het mobiele netwerk, dienstverlening, branding, PR en marketing-initiatieven. Daarnaast bood T-Mobile vooral interessante diensten aan: Datavrije Muziek, Go Unlimited, onbeperkt mobiel internet en bellen tegen een massamarktprijs. “Een dienst die een doorslaand succes was bij onze klanten,” zegt het bedrijf.

Belangrijk is ook de groei die T-Mobile doormaakt op de zakelijke markt. Het stelt dat het steeds meer klanten krijgt op B2B en dat het gaat om tienduizenden nieuwe klanten per kwartaal. Daardoor denkt de telecomaanbieder langzaamaan een verstorende factor op de markt te worden en de dominantie van KPN en VodafoneZiggo langzaam te doorbreken.

T-Mobile stelt dat het de flexibiliteit en transparantie kan bieden waar zakelijke klanten om vragen, evenals lagere overheadkosten. Daardoor stelt het zelf flink te groeien. Het is ook een weg die het bedrijf wil blijven volgen: “T-Mobile volgt vastberaden de ingeslagen weg, ook in de komende jaren. En dit zijn niet alleen woorden. Contracten voor honderden miljoenen aan investeringen in ons netwerk zijn getekend en het landelijk Internet-of-Things netwerk is inmiddels uitgerold (het eerste ter wereld).”