Intel lanceert 18 core Intel Core i9 om spierballen te tonen aan AMD

Hardware

De lancering van de Intel Core i9 is het directe antwoord op de recent gelanceerde AMD Ryzen Threadripper. Het paradepaardje van de Intel Core i9 is de Extreme Edition i9-7980XE. Intel noemt dit ook wel de eerste Terraflop desktop pc processor. AMD lanceerde met de 16 core en 32 thread Ryzen Threadripper een zeer snelle processor en verwachtte Intel daarmee naar de kroon te steken. Het ronduit verbluffende antwoord van Intel is de Core i9 die, met 18 core en 36 threads de AMD duidelijk overklast.

De concurrentie tussen Intel en AMD is helemaal terug

De Terraflop is, met haar prijs van maar liefst 1.999 dollar duidelijk gericht op de bovenkant van de markt voor processoren. De enorme capaciteit is ronduit overkill voor de meeste normale pc-gebruikers. Dergelijke capaciteiten worden alleen gebruikt wanneer een pc tegelijkertijd verschillende taken moet uitvoeren. Intel heeft echter ook de reguliere modellen vernieuwd. De Intel Core i5 is de eenvoudigste processor in deze reeks met 4 cores en 4 threads. Dit model kost, ter vergelijking, 242 dollar. De Core i9 16-core variant gaat bij Intel 1.699 dollar kosten.

Inmiddels is bekend dat AMD haar Threadripper ook zal gebruiken om de meer consumentgerichte modellen te herzien. Aangezien er voor beide modellen nog geen productreviews voor handen, de processoren moeten nog beschikbaar komen, moeten we voor de inhoudelijke beoordeling voorlopig afgaan op de specificaties. Deze slag lijkt vooralsnog voor Intel als het gaat om prestaties.

Uiteraard kan een antwoord van AMD niet uitblijven. Nu de Threadripper net gelanceerd is kan er inhoudelijk weinig worden veranderd. AMD heeft dan ook een andere troef gezocht om Intel van repliek te dienen. Voor de hand liggend, de prijs. Intel probeerde met de publicatie van haar prijzen verdere druk uit te oefenen op AMD, aangezien zij haar prijzen nog niet bekend had gemaakt. Hoewel AMD vooralsnog geen prijzen heeft vrijgegeven gaan er sterke geruchten dat zij een zware prijzenoorlog met Intel wil beginnen. Zo wordt de 16-core variant van AMD naar verwachting 849 dollar. Dat betekent dat je makkelijk twee Threadrippers kan kopen voor één Intel Core i9, dan wint AMD het wel op prijs en prestaties.

Voor beide processoren is een nieuw moederbord nodig. Deze moederborden worden ontwikkeld door partners die druk bezig zijn om daar de laatste hand aan te leggen. De concurrentiestrijd in de pc-markt is helemaal terug. De volgende stap van AMD is om Intel te pakken waar het pijn doet, in de datacentermarkt waar Intel nog steeds heer en meester is.