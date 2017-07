Microsoft introduceert de digitale HR-manager: Workplace Analytics

Services

Met Office365 profileert Microsoft zich steeds meer als business-partner. Door de toevoeging van allerlei verschillende apps probeert zij steeds meer toegevoegde waarde voor bedrijven te bieden. De nieuwste uitbreiding heet “Workplace analytics”. Deze tool is bedoeld voor het management en HR van een onderneming en biedt gedetailleerd inzicht in werknemersgedrag. Workplace Analytics is beschikbaar als addon voor klanten met een Office 365 enterprise abonnement.

Wat maakt Workplace Analytics inzichtelijk?

Workplace Analytics brengt exact in kaart hoe medewerkers digitaal actief zijn en samenwerken. Deze app brengt van de hele organisatie (te rangschikken per persoon, team of business line) in kaart hoe het personeel zich gedraagt. Hoeveel uur wordt er samengewerkt, gemaild, vergaderd etc. Door de diverse indelingen onder medewerkers kunnen teams en functies goed vergeleken worden. Zo biedt de app voor grote organisaties ook inzicht in de verschillende tijdsbesteding van mensen met dezelfde functies in verschillende landen.

Doordat Workplace Analytics de operationele cijfers direct koppelt aan financiële gegevens kan de gebruiker eenvoudig diverse verbanden zien. Hoeveel besteedt mijn team aan vergaderingen? Hoeveel procent van de tijd is onnodig en wat kost dit de organisatie? Allemaal vragen die door Workplace Analytics direct inzichtelijk worden gemaakt. Door zo diverse teams en functies te vergelijken kan ook een verband worden gelegd tussen tijdsbesteding en effectiviteit. De output kan door het management gebruikt worden om de organisatie (nog) strakker aan te sturen, terwijl de HR-afdeling direct de medewerkers kan beoordelen. Ook kan eventueel onwenselijk gedrag in kaart worden gebracht en met de medewerker objectief worden besproken. In een eventuele rechtszaak kan de vastlegging door Analytics zelfs gebruikt worden als bewijsmateriaal.

Nu is het zo dat medewerkers, in ieder geval in Nederland, ook bij de besteding van hun werktijd recht hebben op enige privacy. Daarnaast mag (volgens de Nederlandse wet) een werkgever niet alle informatie over medewerkers die zij kan krijgen ook verzamelen. De privacydiscussie speelt natuurlijk breder, maar de bijsluiter bij het programma geeft gelukkig een aantal mogelijkheden om de privacy van medewerkers vast te leggen en zo bepaalde data buiten beschouwing te laten.