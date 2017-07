Apple News groeit, maar het verdienmodel groeit niet mee

Apps & Software

Apple News is de Apple-app waarop allerlei media hun nieuws kunnen presenteren. Inmiddels staat deze app op plek 15 van meest populaire apps in Amerika en zijn er zo’n 47 miljoen maandelijkse gebruikers. Uitgevers klagen echter over het verdienmodel en Apple heeft nu nieuwe maatregelen aangekondigd om aantrekkelijker te worden voor adverteerders.

Waarom adverteerders niet tevreden zijn met het verdienmodel achter Apple News

Uiteraard is de gemiddelde Apple-doelgroep voor adverteerders erg interessant. Toch is de animo om te adverteren steeds minder. Er zijn drie factoren die het adverteren minder rendabel maken. Allereerst kunnen de advertenties niet met de bestaande apparatuur worden geplaatst. Dit betekent dat adverteerders extra kosten moeten maken om hun advertenties in de App te krijgen.

Daarbij is Apple van nature geen fan van content met advertenties. Gebruikers krijgen relatief veel mogelijkheden om advertenties te blokken. Een derde punt is dat de advertenties de klant graag binnen de app houden terwijl advertenties normaal juist bezoekers genereren voor de eigen website van adverteerder.

Apple wilde niet reageren op vragen over het haperende verdienmodel. Wel heeft zij inmiddels een aantal mogelijkheden aangekondigd waardoor adverteerders meer rendement uit hun advertentie kunnen halen. Allereerst gaat Apple het nu mogelijk maken voor adverteerders om met hun eigen apparatuur en werkwijze te adverteren. Dit bespaart de adverteerder extra kosten en vergemakkelijkt de aansluiting.

Een tweede verandering is het aanbieden van content zelf. Apple wil de app niet perse gratis houden. Apple overweegt dan ook een abonnementsvorm in te gaan zetten. De laatste optimalisatie die Apple door wil voeren komt daar dan ook uit voort. Dit is namelijk het micro-abonnement oftewel betalen per geschreven artikel. Met name de laatste twee opties zijn voor Apple dé methode om kwalitatief goede inhoud te stimuleren en de makers te belonen naar hun prestatie. De veranderingen worden naar verwachting binnen een half jaar doorgevoerd.