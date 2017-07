Microsoft reorganiseert, verlegt focus en benoemt doelgroepen

Business

Microsoft heeft bekendgemaakt dat zij afscheid zal nemen van zo’n 4.000 medewerkers (zo’n 3.3 procent van het personeelsbestand). De ontslagen zullen vooral buiten Amerika vallen en dan met name commercieel, dus bij de sales- en marketingafdelingen. De betrokken medewerkers zijn inmiddels geïnformeerd. Het specifieke aantal medewerkers dat vertrekt wordt later bekend als, met name in Europa, de procedures voor collectief ontslag zijn doorlopen. Volgens woordvoerders zet Microsoft deze stap om te kunnen voldoen aan de veranderende verwachting van de klant van de toekomst.

Hoe gaat Microsoft zich commercieel voorbereiden op de toekomst?

Volgens woordvoerders van Microsoft leren analyses van klantgedrag dat de klant andere verwachtingen gaat krijgen. Waar Microsoft in het verleden de software-leverancier was, wil de klant hen nu zien als dienstverlener. Dit betekent dat, zoals Microsoft stelt, “de juiste ondersteuning op het juiste moment aan de klant geboden moet worden.” Deze maatwerkoplossing vereist dat Microsoft ook kritisch naar haar eigen productaanbod gaat kijken. Zo is met de diverse apps al te kiezen welke Office 365 diensten je wel of niet wilt gebruiken. In de toekomst gaat Microsoft dit proces verder uitbreiden door de inzet van data-analyse en kunstmatige intelligentie via de cloud. Ook wil Microsoft haar klanten, ongeacht de branche waar ze inzitten, helpen om verder te digitaliseren. Deze bewegingen zijn in de hele markt te signaleren.

Om in de toekomst commercieel slagvaardig te blijven in dit nieuwe business model heeft Microsoft zes vormen van industrie als prioriteit benoemd. Dit zijn; “fabricage, financiële dienstverlening, retail, gezondheid, educatie en overheid”. Om deze klanten ook commercieel optimaal te kunnen blijven servicen en in de toekomst slagvaardig te blijven op commercieel gebied.

Wij hebben zo het voorgevoel dat, zeker in Europa, de vakbonden eerder over omscholing dan over reorganisatie willen praten. Op het moment van schrijven van dit bericht is het nog niet duidelijk wat deze ontslagronde betekent voor de Nederlandse werknemers en de vestiging(en) waar zij werkzaam zijn. We verwachten dan ook binnenkort meer over deze herstructurering te kunnen delen.

Er zijn bij Microsoft ook nog genoeg kansen om na omscholing verder te gaan. Voor de nieuwe clouddiensten en aanverwante zoekt het bedrijf nog steeds werknemers. Microsoft snijdt vooral in het oude vlees van het oude businessmodel, mensen die in het nieuwe businessmodel passen hebben waarschijnlijk minder te vrezen.