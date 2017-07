Symantec versterkt positie met overname Fireglass

Business

Na beurs heeft Symantec bekendgemaakt dat zij het Israëlische Fireglass overneemt. Van de overname zijn nog geen financiële details bekend. Wel is al duidelijk dat Fireglass bijdraagt aan een verdere positionering van Symantec als beveiliger tegen Cybercrime.

Wat doet Fireglass en waarom was Symantec zo gebrand op de overname?

Fireglass is een softwaretoepassing voor bedrijven. Met deze software kan de browser van medewerkers realtime worden beschermd tegen allerlei vormen van cybercrime. Schadelijke websites, e-mails en zelfs de bijlagen wordend oor Fireglass onderschept en in quarantaine geplaatst voordat ze actief kunnen worden. Dit kan zelfs wanneer medewerkers een bestand per ongeluk open klikken.

In een commentaar op het bericht laat Greg Clarc, CEO van Symantec, weten Fireglass diverse mogelijkheden aan het portfolio toevoegt. Zo verwacht hij dat het aantal veiligheidsincidenten met liefst 70 procent zal verminderen. Ook verwacht hij dat de dreiging van alle cybercriminaliteit via e-mail en/of bestanden binnenkort geëlimineerd kan worden. De ‘isolatie-methode’ van Fireglass is volgens hem een mooie aanvulling op de beveiliging van gateway solutions die Symantec nu verzorgt. Hij kijkt erg uit naar de samenwerking en verwacht dat de details in het derde kwartaal bekend zullen worden gemaakt.

De marktverwachting is dat Symantec met deze overname een belangrijke stap heeft gezet in de versterking van haar cybersecurity portfolio. Het is duidelijk dat Symantec al langer bezig is haar positie op dit gebied te versterken. Zo nam zij vorig jaar Lifelock over. Dit bedrijf specificeert zich in het tegengaan van digitale identiteitsdiefstal. Begin dit jaar nam zij vervolgens Blue Coat over. Blue coat is de grootste aanbieder van cyberveiligheid voor particulieren en families. De overname van Fireglass past uiteraard mooi in dat rijtje. Met deze eerdere overnames is gezamenlijk ruim 6 miljard dollar gemoeid.

Wanneer in het derde kwartaal de details bekend worden, zullen wij deze uiteraard met belangstelling volgen en met u delen.