LG en Trendforce verwachten meer langere smartphones met 18:9-verhouding

Het lijkt erop dat langere schermen en smallere behuizingen de smartphonetrend van dit jaar zijn. Het Zuid-Koreaanse LG is het eerste bedrijf dat met een dergelijk toestel kwam. Samsung volgde vervolgens al snel.

De LG G6-smartphone (review) die in februari uitkwam, was het eerste toestel met een 18:9 verhouding, wat ze destijds Full Vision noemde. Concurrent Samsung bracht in maart de Galaxy S8-smartphone (review) met een 18.5:9 scherm op de markt. Ook van Sony, Apple en Huawei wordt verwacht dat ze deze verhouding zullen gaan hanteren. Dit in combinatie met een bezelloos scherm.

”De combinatie van de 18:9 verhouding en een bezelloos scherm is een ding wat nog vaker terug gaat komen. Met de Full Vision kunnen we een breder scherm bieden terwijl het toestelformaat hetzelfde blijft. De helderheid is even sterk als bij zijn voorganger, maar in dit geval wordt er wel 30% minder energie verbruikt.”

Aldus Park Sangkuk van LG. Volgens hem was het beter kunnen bekijken van films een van de redenen om het scherm te ontwikkelen:

”Full Vision staat garant voor een volledige filmervaring. Natuurlijk hebben films een nog bredere verhouding, maar we wilde ook rekening houden met een praktisch design. Dit soort scherm zal een doorlopende trend blijven. Hiervoor is wel enkele technische kennis nodig. De bezel op een telefoon lijkt bijvoorbeeld nutteloos, maar hieronder zit wel de camera, speaker en antenne. Een functioneel toestel maken zonder bezel was een uitdaging.”

Medewerker Ryu Joon gaf aan dat sociale media platformen als Youtube zich ook op de 18:9-verhouding zullen gaan aanpassen:

”De 18:9 verhouding toont meer informatie op het scherm. Het is ideaal voor multitasken, aangezien je zo een video kunt kijken terwijl je actief bent op social media. Aangezien steeds meer smartphone-ontwikkelaars er gebruik van zullen maken, zijn er steeds meer app ontwikkelaars die er zich op aanpassen.”

TrendForce geeft aan te verwachten dat 10% van de verkochte smartphones een 18:9 scherm zullen hebben, wat het jaar daarna zal oplopen tot 37 procent.