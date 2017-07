Facebook bouwt 1.500 woningen in Silicon Valley

Business

Er is een groot huizentekort in Silicon Valley. Dat tekort is ondertussen zo groot geworden, dat Mark Zuckerbergs Facebook besloten heeft zelf appartementen te bouwen. Afgelopen vrijdag stelde het bedrijf voor 1.500 woningen te bouwen nabij zijn hoofdkwartier.

Dit meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen Facebook. De groei van het aantal techbedrijven in Silicon Valley zet grote druk op het aantal woningen in de San Francisco Bay Area, die niet gebouwd is om de tienduizenden technici te huisvesten. Het gevolg daarvan is dat mensen steeds langer onderweg zijn om op hun werk te komen en dat de huizenprijzen alsmaar hoger worden.

“Het probleem met Silicon Valley is dat je niet genoeg voorraad hebt om de vraag bij te kunnen benen,” stelt Sam Khater, hoofdeconoom bij vastgoedonderzoeksbureau CoreLogic tegenover Reuters. Om die reden is Facebook dan ook gekomen met grote plannen voor de bouw van appartementen voor zijn werknemers.

De intentie zou zijn om te investeren in Menlo Park, de stad die zo’n 72 kilometer ten zuiden van San Francisco ligt. Het bedrijf zou van pan zijn een “dorp” te bouwen dat bestaat uit 1.500 woningen. Verder wil Facebook er 162.580 vierkante meter aan kantoorruimte bouwen en nog eens 11.613 vierkante meter aan winkelruimte. “Deel van de visie is om een buurtcentrum te creëren dat voorziet in veelgevraagde gemeenschapsdiensten.”

De 1.500 Facebook-woningen zijn voor iedereen beschikbaar, dus niet alleen voor personeel. 15 procent van de woningen wordt verder aangeboden voor prijzen onder het marktniveau. De bedoeling van Facebook is om elke twee jaar de vooruitgang van het project te bekijken. Overigens is het bedrijf van Zuckerberg niet het enige dat investeert in woningen. Alphabet bouwt bijvoorbeeld 300 appartementen voor medewerkers.