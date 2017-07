Eerste details LG G6 Mini gelekt

Mobile

In april bleek dat LG werkt aan een kleinere versie van zijn G6 (lees hier onze recensie) smartphone. Nu zijn er nieuwe details gelekt rond de smartphone, die niet alleen wijzen op de specificaties, maar ook een eventuele nieuwe naam voor het toestel.

Evan Blass, die regelmatig details naar buiten brengt van nieuwe topmodellen van smartphonefabrikanten, liet weten dat de G6 Mini onder de naam LG Q6 op de markt gebracht wordt. Dat meldt hij op basis van de FCC-certificering van het toestel. Blass stelt verder dat het een 5,4-inch 18:9 aanraakscherm krijgt.

Mocht dat verhaal kloppen, is het scherm slechts iets kleiner dan dat van de LG G6. Tegelijk behoudt men dan wel de schermverhouding. Daardoor is dat iets langer en kan het een groter deel van de voorkant van de smartphone bedekken, zonder het toestel veel breder te hoeven maken.

In zijn recensie schreef Coen al dat hij het een prima schermverhouding vond: “LG heeft de schermverhouding aangepast en het scherm net even wat hoger gemaakt, zodat het net wat groter is zonder in te leveren op de gebruikservaring.”

Volgens het bericht van Evan Blass zal de Q6 een screen-to-body ratio van “iets onder de 80%” hebben. Die van de G6 scoort 78,6% op dat gebied en daarmee is het verschil vermoedelijk dus niet heel groot. Blass had afgezien hiervan nog andere details over het apparaat. Hij schrijft dat het een enkele 13MP-camera krijgt op de achterkant en slechts 3GB aan werkgeheugen. Dat is minder dan de dubbele camera van de G6 en diens 4GB aan werkgeheugen.