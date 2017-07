Eerste foto’s productiemodel Tesla Model 3 onthuld

Consumer

Vorige week bleek ineens dat de eerste Tesla Model 3 productiemodellen twee weken eerder dan verwacht geleverd zouden worden. Gisteren plaatste CEO Elon Musk de eerste foto’s van de auto op zijn Twitter-account, waarmee we de eerste echte foto’s van de auto binnen hebben.

De beelden tonen helaas niet alle kanten van de auto, maar maken wel duidelijk dat hij uiterlijk niet heel erg verschilt van zijn voorganger, de Tesla Model S. De Model 3 wordt een goedkopere auto, gericht op het middensegment van de markt en kost zo’n 35.000 euro. Dat is mede mogelijk doordat het voertuig in veel minder verschillende configuraties beschikbaar is en dus ook sneller te produceren valt.

De Model 3 is een elektrische auto met een actieradius van zo’n 350 kilometer. De auto moet in zes seconden versnellen van 0 naar 100 km/u en heeft één aanraakscherm in het dashboard. Het model beschikt verder over een glazen dak en een automatische piloot. De Tesla Model 3 wordt door kenners vooral omschreven als een uitgeklede versie van de Model S. In ruil daarvoor kost het voertuig maar 35.000 euro, terwijl de Model S voor meer dan 80.000 euro per stuk verkocht wordt.

Elon Musk liet weten dat de verwachting is dat eind deze maand in totaal 30 exemplaren van de band gerold zijn. In augustus moeten dat er nog eens 100 zijn en in september wil men er meer dan 1.500 geleverd hebben. De bedoeling is om in 2018 10.000 auto’s per week te produceren, om zo snel mogelijk alle 400.000 bestelde voertuigen te leveren.