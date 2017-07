Winst tweede kwartaal LG Electronics minder dan verwacht

Business

Hoewel LG Electronics een verwachting had van een stijging in winst van maar liefst 14 procent in het tweede kwartaal ten opzichte van een jaar geleden, is de realiteit helaas anders door de aanhoudende slechte verkoop in het mobiele segment van de organisatie.

LG, ’s werelds nummer 2 producent in televisies na Samsung, heeft haar voorlopige winst in de periode april-juni vrijgegeven en deze bedroeg maar liefst 664 miljard won (oftewel 574,49 miljoen dollar). Dit in tegenstelling tot een SmartEstimate van 755 miljard won. De omzet van de organisatie steeg met 3,9% tot 14,6 biljoen won, aldus Reuters, wat ook minder bedroeg dan het SmartEstimate van 15,1 biljoen won.

Dongbu Securities analyst S.R. Kwon zei het volgende over de cijfers: “Het is waarschijnlijk dat het verlies in het mobiele segment meer dan 100 miljard won bedroeg, terwijl de winstgevendheid van zowel de televisies als huishoudelijke apparaten minder was dan we verwachtten.”

Lage winst zal voortzetten in tweede half jaar

Hoewel LG verder niets heeft verklaard omtrent de voorspelde resultaten, stellen analisten dat het mobiele segment waarschijnlijk voor het negende kwartaal op rij verlies leed door de lage verkoop en de hoge marketing kosten voor de nieuwe G6 flagship smartphone die in maart is gelanceerd. Dit zou dan ook volgens hen de primaire reden zijn dat de winst niet aan de verwachtingen voldeed. Sommige analisten stellen ook dat de displayprijzen hoog bleven gedurende het tweede kwartaal, waardoor het TV segment ook minder winst maakte. De verkoop van huishoudelijke apparaten gaat volgens analisten ook nog dalen in het tweede half jaar, waardoor de verdere winst van LG onder druk zal komen te staan.

Samsung, de directe concurrent van LG, voorspelde dezelfde dag haar beste kwartaalwinst ooit, wat hoger was dan de verwachtingen. Hiermee is de organisatie goed op pad om een record te zetten in jaarlijkse omzet.

Lees ook onze review van de LG G6 flagship smartphone.