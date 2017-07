Motorola houdt later deze maand een mysterieus evenement

Mobile

Motorola heeft een mysterieuze uitnodiging verstuurd naar de internationale technologiepers. Daarop staan een aantal zaken die hinten naar wat komen gaat. Vermoedelijk onthult het bedrijf straks zijn nieuwe smartphones.

In de uitnodiging valt te lezen dat het evenement op 25 juli plaatsvindt in New York City. Volgens Motorola gaat het om een evenement “dat je niet wil missen”. Daarnaast staat er nog een hashtag op voor Twitter: #hellomotoworld.

Het bedrijf wil niet bevestigen wat het precies zal onthullen tijdens het evenement. Verwacht wordt dat het om meerdere smartphones onder de Motorola-merknaam gaat. Zo zou het de Moto X4 onthullen, waarvan verwacht wordt dat die eind dit jaar ergens in de schappen komt te liggen.

Van de Moto X4 lekten al een details. Het toestel zou een dubbele camera hebben en een I68-certificering (en dus grotendeels waterdicht zijn). Ook schijnt het een aluminium smartphone te zijn die draait op een Qualcomm Snapdragon 630 processor. Die zou over acht rekenkernen beschikken en een kloksnelheid van 2,2GHz. De smartphone zou verder een full-HD scherm hebben, 4GB werkgeheugen en 64GB opslaggeheugen. Een foto van de smartphone lekte ook al, die ziet er als volgt uit:

Naast bovenstaande smartphone, zouden er nog vier andere apparaten gepresenteerd worden tijdens het evenement. Evan Blass plaatste een tijd geleden op Twitter een beeld van een slide van een presentatie waaruit dat bleek. Hieronder dat beeld.