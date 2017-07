Microsoft kondigt Windows 10 Insider Preview Build 16237 aan voor PC

Apps & Software

Voor alle gebruikers van het Windows 10 Insider-programma; Preview Build 16237 voor de PC is nu toegankelijk voor alle gebruikers in de Fast ring!

Zoals gewoonlijk zijn er een hoop nieuwe toevoegingen in deze versie. Onder andere Microsoft Edge onderging wat verbeteringen. Zo kunnen gebruikers nu iedere webpage met woord- en regelmarkering middels de read aloud feature hardop lezen. Ditzelfde geldt voor PDF-bestanden. Daarnaast zijn er enkele kleine toevoegingen aan Microsoft Edge gedaan, zoals een animatie bij het toevoegen van een favoriete pagina die je erop wijst waar je de belangrijkste websites kan vinden in de toekomst.

Windows Shell en notificaties

Ook aan Windows Shell is gesleuteld. In Build 16237 wordt een oplossing geboden om blurry desktops na docking/undocking tegen te gaan. Nu hoeven gebruikers alleen de apps opnieuw op te starten om te zorgen dat ze goed renderen. Dit in tegenstelling tot het moeten uitloggen en opnieuw inloggen wat in de huidige live versie de “oplossing” is. Hoewel je apps opnieuw opstarten nog steeds niet ideaal is, is het een stuk beter dan het alternatief. Kleine kanttekening: dit helpt alleen wanneer apps wazig worden na een verandering aan de weergaveschaling van het eerste scherm. Het helpt dus niet bij het verbeteren van apps die wazig worden op een tweede scherm wanneer “extend” modus aanstaat.

Enkele verbeteringen zijn tevens toegevoegd aan het notification- en action center. Zo is de X die gebruikt wordt om een notificatie te dismissen gewijzigd naar een pijltje. Op deze manier hoopt Windows de verwarring te verhelpen die mensen hebben over het feit dat de notificatie niet weg gaat, maar dat het naar het action center wordt verplaatst wanneer het weg geklikt wordt. Ook is het in Build 16237 mogelijk om snel door je emails, je reminders of je berichten heen te gaan zonder eerst alle notificaties te hoeven vergroten. Windows vergroot nu namelijk automatisch de eerste notificatie van elke groep in het action center.

Overige verbeteringen

Op het gebied van input zijn er ook een aantal dingen verbeterd. Als je van emoji’s houdt, biedt Build 16237 je een hoop plezier met het nieuwe Emoji Panel, welke nu emoji 5.0 ondersteunt. Een hoop nieuwe trefwoorden zijn daarnaast toegevoegd aan het paneel om dit te ondersteunen en je kan nu de exacte Unicode naam zien wanneer je met je muis over een emoji hangt. Zijn emoji’s niet zo je ding? Het touch toetsenbord is ook verbeterd! Zo maakt het nu geluid wanneer je een toets indrukt, net zoals de vorige versie van het toetsenbord voordat de huidige live ging. Daarnaast leert het nu de schrijfstijl van de gebruiker beter, waardoor het de juiste verbeteringen biedt. Dit kost echter wel tijd, dus hoe meer je typt en verbetert met het touch toetsenbord, hoe beter de aanbevelingen tot verbeteringen worden.

Natuurlijk zijn er nog vele andere verbeteringen, zoals aan taakbeheer waarbij de UI layout iets is aangepast en meer details zoals de DirectX version en de fysieke locatie van de GPU zijn toegevoegd. Meer hierover kun je vinden op de Windows blog. Ook is de laatste Bug Bash voor de lancering van de Fall Creators update aangekondigd. Op vrijdag 14 juli (12 A.M. Pacific Time) zal de bug bash beginnen en deze zal eindigen op zondag 23 juli. In de feedback hub staan vele quests, dus ga vooral aan de slag!