Alphabet en Uber tegenover elkaar in een opmerkelijk proces

Business

Alphabet (het moederbedrijf van onder andere Google) heeft in het verleden flink geïnvesteerd in Uber. Ook hebben diverse bestuursleden van Google nevenfuncties vervuld bij Uber. Er was zelfs sprake van een samenwerking tussen Alphabet en Uber om zelfrijdende auto’s te gaan ontwikkelen. Die samenwerking is er echter nooit gekomen. Sterker nog, Alphabet heeft Uber voor de rechter gedaagd omdat er sprake zou zijn van het stelen van bedrijfsgeheimen.

Sleutelfiguur is Anthony Levandowski. Deze ingenieur werkte eerst bij Alphabet aan zelfrijdende auto’s, maar heeft toen aan Larry Page laten, CEO van Alphabet, laten weten dat hij zelfrijdende trucks wilde ontwikkelen. Uiteindelijk is Levandowski weggegaan bij Alphabet en heeft een eigen bedrijf in zelfrijdende trucks opgezet. Dit bedrijf is vrij snel daarna overgenomen door Uber en Levandowski is, tot het bekend worden van deze zaak, bij Uber in dienst gebleven. Inmiddels merkte Alphabet dat Levandowski bij zijn vertrek maar liefst 14.000 documenten had gedownload en meegnomen. Deze documenten blijken zonder toestemming te zijn meegenomen. Daartussen blijkt veel concurrentiegevoelige informatie te zitten.

Waarover gaat het proces tussen Alphabet en Uber en wat is er opmerkelijk aan?

Hierop besloot Alphabet een rechtzaak te starten tegen Uber. Levandowski, heeft zich beroepen op zijn verschoningsrecht. In Amerika kan je je daar onder meer op beroepen als je, zoals Levandowski, je eigen belangen zou schaden door te verklaren. De rechter heeft dit beroep gegrond verklaard en Levandowski zal niet verder verklaren.

Dit hindert Uber in haar verdediging. Hierop heeft zij bedacht de CEO van Alphabet, Larry Page, als getuige op te roepen. Hoewel Alphabet hier bezwaar tegen had heeft de rechter Page bevolen om te komen. Volgens de rechter heeft hij exclusieve kennis die van belang kan zijn van de positie van partijen.

Uber heeft al laten weten in ieder geval te gaan vragen naar:

De details van een gesprek dat Page en Lewandovski hebben gevoerd en waar Lewandovski zelf heeft aangegeven een eigen bedrijf te overwegen;

Waarom Alphabet er niet voor heeft gekozen Uber eerder te informeren over de situatie toen zij daarvan op de hoogte was, zodat Uber (eerder) actie tegen Lewandovski kon nemen;

Waarom, ondanks deze wetenschap en hun rol als investeerder in Uber, Alphabet koos voor competitie in plaats van samenwerking;

Hoe het met de tegengestelde belangen van Page staat. Page heeft namelijk belangen in bedrijven die een ‘vliegende auto’ ontwikkelen en dat zou volgens Uber tegen het belang van Alphabet zijn.

De gevolgen voor de verdere verhouding en financiële banden tussen Alphabet en Uber zijn nog niet bekend, maar het dagvaarden van de CEO van de geldschieter is opmerkelijk. Het is eveneens nog niet bekend wanneer Page zal worden gehoord. Wel weten we dat de rechter maximaal 4 uur de tijd geeft om Page te ondervragen. Aan de toon en aard van de te verwachten vragen te oordelen zouden het wel eens vier onthullende uren kunnen worden.