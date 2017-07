Lagere telefoonrekening door uitspraak tegen telecomproviders

Business

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft zijn gelijk gekregen in een rechtszaak tegen de Nederlandse telecombedrijven en dat ziet de consument terug in zijn telefoonrekening.

Gisteren deed het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) een uitspraak over de kwestie omtrent het afgiftetarief dat telecombedrijven elkaar rekenen. De ACM heeft hierin zijn gelijk gekregen en wint hiermee een lang gevecht met telecomproviders.

Het zogenaamde afgiftetarief waarover de zaak ging treedt in werking wanneer een klant van de ene telecomaanbieder een klant van de andere telecomaanbieder belt. Deze kosten bedragen 15 procent van de totale kosten voor een minuut bellen. Jaarlijks gaat hier in Nederland zo’n 150 miljoen euro in om.

Met de uitspraak in het voordeel van de ACM, gaat het afgiftetarief voor vaste telefonie met 50 procent omlaag en voor mobiele gesprekken zelfs met 70 procent, zo meldt Volkskrant.nl. De lagere tarieven gaan vanaf woensdag al in. De totale telefoonrekening voor mobiel bellen kan hierdoor ruim 10 procent lager uitvallen en voor vaste telefonie zo’n 7,5 procent lager.

Geen direct resultaat voor consumenten

Of bellen daadwerkelijk goedkoper wordt en hoe snel de consument dit terug gaat zien, hangt echter af van de providers. Het is dus niet duidelijk of je als klant meteen een verschil ziet op je telefoonrekening na woensdag. “Het is afwachten of de providers het voordeel geven aan hun klanten”, zegt een woordvoerder van de ACM. De organisatie is echter wel van mening dat de nieuwe regelgeving op zijn tijd ook vruchten af zal werpen voor klanten, omdat providers met lagere tarieven kunnen concurreren dan voorheen mogelijk was.