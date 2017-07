Chrome OS krijgt een redesign gericht op aanraakschermen

Apps & Software

Het ontwerp van Chrome OS wordt langzaam aangepast om beter te werken met aanraakschermen. Een nieuwe video laat zien dat er nog veel grotere wijzigingen aan zitten te komen. Daarmee speelt Google in op de toename van het aantal Chromebooks met touchscreens.

De site Engadget wist de wijzigingen als eerste te spotten op YouTube. Daar is een video te vinden van de nieuwe Chrome OS launcher, die op dit moment beschikbaar is op het testkanaal Canary. Het laat zien dat er mogelijk een Android-achtige app-drawer en zoekbalk naar Chrome OS komt.

De nieuwe elementen zijn te zien op een traditionele taakbalk. Dat impliceert dat de manier waarop een Chromebook met een trackpad en toetsenbord gebuikt kunnen worden voorlopig niet verandert. Maar als een gebruiker beschikt over een Chromebook met touchscreen, kan die rechts op een Google zoekbalk tikken, of omhoog vegen om een overzicht te krijgen van alle apps. In het dock zullen verder vijf voorgestelde apps verschijnen, zodat die nog sneller gelanceerd kunnen worden.

Op dit moment is de nieuw ontworpen desktop al live in het Canary-kanaal. Daar maakt Google pre-bèta versies van zijn software beschikbaar. Het gaat om software waar nog veel bugs in zitten, die ook nog in een vroeg ontwikkelingsstadium verkeert. Je kunt het nieuwe ontwerp dus wel al uitproberen, maar als je die installeert op een apparaat dat je standaard gebruikt, is het raadzaam daar nog even mee te wachten.

De update is vermoedelijk de grootste ontwerpverandering die Google tot nu toe naar ChromeOS gebracht heeft om touchscreens beter te ondersteunen. Vorig jaar al werd er een soort hybride modus uitgebracht met grotere knoppen die daardoor makkelijker aan te raken waren. Tegelijk ging het toen nog altijd om software die gericht was op traditionele laptops. Dat Google nu nieuwe stappen maakt is een goed teken en ook wel nodig, aangezien het bedrijf steeds meer Android-apps naar ChromeOS brengt.