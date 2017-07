Nieuwe DRM-standaard voor webvideo wekt zorgen onder beveiligingonderzoekers

Security

De W3C, het World Wide Web Consortium, heeft officieel een nieuwe standaard voor het gebruik van DRM-beschermde video’s geaccepteerd en zowel beveiligingsonderzoekers als voorstanders van het open web zijn niet bepaald blij.

DRM, oftewel Digital Rights Management, helpt bedrijven met het beschermen van intellectueel eigendom tegen inbreuk van derden. De nieuwe standaard voor webvideo die is geaccepteerd door de W3C, genaamd Encrypted Media Extensions (EME), geeft DRM-systemen de mogelijkheden om direct verbinding te maken met je browser. Door deze nieuwe regeling kunnen videostreaming services als Netflix hun eigendom beschermen zonder dat gebruikers een plugin als Flash moeten downloaden. Dat klinkt goed toch? Toch zijn er een hoop experts bezorgd over de nieuwe standaard, aldus The Verge.

Deze experts zijn bang dat middels deze nieuwe standaard browserontwikkelaars en contentproviders te veel macht krijgen over wat gebruikers kunnen doen. Cory Doctorow, van de Electronic Frontier Foundation (EFF), benoemt enkele punten in een vijfjarig debat die met de nieuwe standaard compleet achterwege gelaten worden. Onder deze punten valt het feit dat onderzoekers nog steeds vervolgd kunnen worden wanneer zij DRM breken, ook al is het voor legale redenen. Daarnaast zijn er nog discussiepunten omtrent toegankelijkheid en competitiviteit. In EME zijn geen uitzonderingen aanwezig die computers toestaan om video’s te scannen en werk te automatiseren, zoals het genereren van ondertitels of het identificeren van felle lichten om mensen met epilepsie te waarschuwen. Ook moeten bedrijven die browsers ontwikkelen decryptiesoftware verkrijgen, waardoor de drempel om op de markt te treden nog hoger wordt.

W3C weerlegt het gros van deze punten echter. Zo stellen leden dat EME de toegankelijkheid ten goede komt en dat het algehele proces juist makkelijker wordt voor webdevelopers. Daarnaast stelt webontwikkelaar Berners-Lee dat EME juist meer bescherming biedt voor gebruikers, aangezien browsers hiermee kunnen bepalen hoeveel informatie naar de streamingprovider gaat.

Voor de EFF is de strijd nog niet over en de organisatie wil dan ook een beroep aantekenen tegen de invoering van EME. Of dit succesvol gaat zijn, is nog maar de vraag. Sowieso hebben Chrome, Firefox en andere populaire browsers al sinds 2015 een vorm van EME geïmplementeerd in hun browsers, dus of het veel verschil gaat uitmaken is lastig om te zeggen.