IDC: Uitgaven aan public clouds blijven groeien komende jaren

Marktonderzoeker IDC heeft de verwachting uitgesproken dat de uitgaven aan public clouds met bijna 14 procent zullen groeien in 2017. Opnieuw een flinke stijging en ook een duidelijk signaal richting de public cloudproviders dat investeren in meer capaciteit geen windeieren zal leggen.

De organisatie beweert ook dat uitgaven aan public clouds de uitgaven aan on-premise omgevingen zullen overstijgen in 2020. In totaal zullen de uitgaven aan clouds – welke de server, enterprise storage en ethernet switches omvatten – groeien met maar liefst 12,4 procent tot een bedrag van 40,1 miljard dollar in een span van 12 maanden. Private clouds zullen ook jaarlijks groeien met 11,9 procent, terwijl on-premise uitgaven het minst zullen groeien met een (in vergelijking) magere 9,6 procent in 2017, aldus CloudPro.

Natalya Yezhkova, onderzoeksdirecteur van Enterprise Storage bij IDC, had het volgende te zeggen over de verwachte groei: “Het algehele profiel van uitgaven aan IT-infrastructuur op verschillende locaties zoals deze werd gezien in 2016, zal zich voortzetten in 2017 met wat verschillen in specifieke segmenten.”

Clouds zullen on-premise overstijgen

Zo zal het meeste uitgegeven worden aan ethernetswitches. Dit segment groeit namelijk met maar liefst 25,7 procent, terwijl enterprise storage met 12 procent groeit en servers met 9,1 procent. Hybride en multi-cloud IT-strategieën en de verspreiding van cloudapplicaties en gebieden zoals de Internet of Things zullen de uitgaven door de eindgebruiker laten groeien. Uiteindelijk zal deze beweging leiden tot een verschuiving van on-premise naar off-premise IT-infrastructuren en van traditionele IT naar cloud IT.

IDC denkt dat de public cloud uitgaven het snelst van allemaal zullen blijven groeien, waarmee het ongeveer 80 procent zal bedragen van de algehele cloud uitgaven. Vandaar dat de organisatie ook denkt dat, in 2020, uitgaven aan de cloud de uitgaven aan traditionelere infrastructuren zal overtreffen. Uitgaven aan on-premise infrastructuren zullen naar verwachting met 3,1 procent dalen in de komende 3 jaar.