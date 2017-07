Samsung wil TSMC overtreffen in productie 7nm chips

Business

Samsung verwacht volgend jaar een grote sprong in de omzet van hun chipdivisie te maken en marktleider TSMC zelfs te overtreffen in chiptechnologie, zegt een senior executive van de organisatie.

“Vanaf volgend jaar zijn we van plan om de nummer twee in omzet te worden, ver verwijderd van andere concurrenten”, zegt Sanghyun Lee, marketing vice president van Samsung Foundry. “Ik denk dat ons 7nm proces volledig gebruik maakt van de mogelijkheden van de EUV-technologie. Wanneer we ons nieuwe proces volgend jaar introduceren, zullen we beter in de markt staan dan TSMC met betrekking tot de yield rate en prijs.”

Samsung werkt momenteel met een 10nm procedé, welke dit jaar gebruikt wordt voor de eigen Exynos-processoren, maar ook voor de Qualcomm Snapdragon 835. In het eerste half jaar van 2018, wil Samsung overstapen op een 8nm procedé. In de tweede helft van 2018 willen ze echter nog een stap extra zetten door een 7nm procedé te implementeren, waarbij ze voor het eerst UEV zullen gebruiken. In 2019 zal deze ontwikkeling voortzetten en hoopt de organisatie een 6nm- en 5nm-procedé te kunnen ontwikkelen.

Samsung en TSMC moeten telkens weer vechten voor de bestellingen van klanten zoals Apple, Qualcomm en MediaTek. TSMC zal haar 7nm procedé eerder gereed hebben dan Samsung, omdat het de stap naar 10nm heeft overgeslagen. TSMC zou Qualcomm al gestrikt hebben als klant. Hoewel Samsung dus later zal beginnen met het aanbieden van haar 7nm proces, hoopt de organisatie TSMC middels een betere yield rate en prijs toch te overtreffen in omzet.

Het mobiele segment bedraagt momenteel een groot gedeelte van de chipproductie business, waarop Samsung dan ook inspeelt. Met een voortdurend groeiende vraag naar semiconductors voor onder andere de Internet of Things, netwerken, datacenters en nieuwe bedrijven, zal de omzet in de chipindustrie voorlopig in een opwaartse spiraal blijven gaan. Hier zal Samsung Electronics dan ook nog lang de vruchten van plukken en zal hen helpen met het behalen van een verwachte record jaaromzet.