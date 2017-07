Trump-regering verbiedt gebruik Kaspersky-technologie in bepaalde overheidsinstellingen

Security

De Russische securityfirma Kaspersky Lab doet er alles aan om het vertrouwen van de Amerikaanse regering te behouden. Het bedrijf gaf onlangs aan zelfs bereid te zijn de broncode te tonen aan de Trump-regering. Dat alles om de Amerikaanse overheid ervan te verzekeren dat er geen geheime achterdeurtjes in zijn software zitten, en de regering als klant te kunnen behouden. Desondanks hebben de Amerikanen nu besloten het gebruik van Kaspersky-software terug te dringen.

Persbureau Reuters meldt dat de Trump-regering Kaspersky-producten verwijderd heeft van de lijst van de U.S. General Services Administration. Op die lijst staan bedrijven waar Amerikaanse overheidsinstanties software en bepaalde soorten hardware mogen inkopen. Kaspersky is nu van twee van die lijsten gehaald.

Daarmee neemt de regering van President Donald Trump voor het eerst concrete stappen tegen het Russische bedrijf. Dat na enkele maanden waarin de overheid meermaals zijn wantrouwen jegens de onderneming uitsprak. De Amerikaanse overheid denkt dat de firma nauwe banden heeft met de Russische geheime diensten en vreest daarom dat het mogelijk cyberaanvallen tegen de Amerikanen kan faciliteren.

Na “bestudering en zorgvuldige overweging” besloot de Amerikaanse overheid dan ook het bedrijf van twee lijsten af te halen. Dat om “de integriteit en veiligheid van Amerikaanse overheidssystemen en netwerken te verzekeren.”

In een statement laat Kaspersky Lab weten dat het hier geen updates over gekregen heeft en dat het zich ook niet direct bewust was hiervan. “Kaspersky Lab heeft geen banden met welke regering dan ook en het bedrijf heeft nog nooit een regering geholpen met cyberspionage en zal dat ook nooit doen.”

Kaspersky denkt zelf slachtoffer te zijn geworden van een “geopolitiek gevecht waarin elke kant probeert het bedrijf als pion in te zetten in hun politieke spel.” Mogelijk is dit slechts het begin van de problemen van Kaspesky in de Verenigde Staten: naar het schijnt zou de Amerikaanse overheid van plan zijn het gebruik van de software nog veel breder te verbieden.