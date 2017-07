Einde van een tijdperk: Ondersteuning Windows Phone 8.1 stopt

Apps & Software

Microsoft stopt drie jaar nadat het Windows Phone 8.1 introduceerde met ondersteuning van de software. Daarmee komt er een einde aan een tijdperk en is de overlijdensakte van het mobiele besturingssysteem definitief getekend. Het vormt ook een probleem voor gebruikers van de software, want dat zijn er nog behoorlijk wat.

Voorop gesteld: er zijn nog maar weinig telefoons wereldwijd die draaien op Windows-software. Die wist nooit aan te slaan en verwierf dan ook nauwelijks marktaandeel ten opzichte van de grootste concurrenten. In november 2016 bleek nog dat Android en iOS op maar liefst 99,7 procent van alle smartphones geïnstalleerd stond.

Maar volgens de site AdDuplex staat op maar liefst 80 procent van alle Windows-smartphones die er nog zijn de software van Windows Phone 7, Windows Phone 8 of Windows Phone 8.1. Allemaal die handsets worden niet langer ondersteund volgens Microsoft, dat alleen nog updates uitbrengt voor de 20 procent van de Windows-telefoons met Windows 10 Mobile OS erop.

De voornaamste vraag is wat dit allemaal betekent voor de toekomst van de mobiele pogingen van Microsoft. De laatste update voor Windows 10 Mobile bevatte nauwelijks nieuwe functies, en dat wijst erop dat men niet meer zoveel energie steekt in het systeem. Het gerucht gaat zelfs – zo schrijft The Verge – dat Microsoft van plan is het besturingssysteem enkel te onderhouden tot het in 2018 geen updates meer uit hoeft te brengen.

De laatste keer dat we iets over mobiele plannen van Microsoft hoorden, was dat het nieuws dat het bedrijf zich er vooral op zou willen richten zijn software naar concurrerende systemen te brengen. Daarom bracht het mobiele apps voor Office uit, om maar een voorbeeld te geven. De verwachting is dat Microsoft zich vooral daarmee bezig blijft houden en dus niet zozeer meer de ontwikkeling van nieuwe grote functies voor Windows Mobile.