LinkedIn rolt nieuwe instellingen notificaties uit

Networking

LinkedIn introduceert vandaag een aantal nieuwe functies in het overzicht met nieuwe meldingen. Zo krijgen mensen vanaf vandaag een overzicht met de belangrijkste nieuwe gebeurtenissen in het netwerk, banen en gaat het sociale netwerk voor professionals een overzicht bieden van hoe goed iemand gevonden wordt.

In een blogpost omschrijft LinkedIn uitgebreid welke functies allemaal nieuw zijn. We hebben ze uiteraard zelf even voor je op een rij gezet.

Dagelijks overzicht : hier krijgen gebruikers elke dag een overzicht met het laatste nieuws binnen het netwerk. Zo zie je dus de belangrijkste nieuwsberichten en verhalen waar je collega’s het over zullen willen hebben.

: hier krijgen gebruikers elke dag een overzicht met het laatste nieuws binnen het netwerk. Zo zie je dus de belangrijkste nieuwsberichten en verhalen waar je collega’s het over zullen willen hebben. Zoekresultaten : dit is een wekelijkse notificatie, waarin je ziet hoeveel mensen je naam gevonden hebben binnen een LinkedIn-zoekopdracht. Ook laat het overzicht zien waar de mensen die je gevonden hebben voornamelijk werken. Op die manier hoopt LinkedIn mensen te helpen hun profiel beter toe te spitsen op de bedrijven die naar ze zoeken.

: dit is een wekelijkse notificatie, waarin je ziet hoeveel mensen je naam gevonden hebben binnen een LinkedIn-zoekopdracht. Ook laat het overzicht zien waar de mensen die je gevonden hebben voornamelijk werken. Op die manier hoopt LinkedIn mensen te helpen hun profiel beter toe te spitsen op de bedrijven die naar ze zoeken. Personaliseren: ook kan je nu je notificaties personaliseren. LinkedIn rolt enkele instellingen uit naar de mobiele en desktopversie van het netwerk. Zo kan je voortaan instellen dat je geen notificaties meer krijgt van bepaalde personen. Ook kan je instellen geen berichten meer te krijgen van bepaalde connecties. Dus als je vindt dat iemand weinig interessante nieuwsberichten plaatst, kan je hen gewoon laten wegfilteren. Ook kan je bepaalde types notificaties geheel uitzetten, zoals verjaardagen of als connecties nieuwsberichten plaatsen.

In onderstaande video legt LinkedIn de updates nog eens fijntjes uit en kan je meteen zien hoe ze werken.