Symantec neemt detectieplatform Skycure over

Business

Cybersecurityfirma Symantec heeft aangekondigd dat het van plan is het Israëlische Skycure over te nemen. Zij hebben een detectieplatform van bedreigingen voor mobiele platformen ontwikkeld. Wat voor bedrag er met de overname gemoeid gaat is niet bekend.

Het is de tweede overname van Symantec deze week. Eerder nam het bedrijf het eveneens Israëlische Fireglasss over. Die startup ontwikkelt browserisolatietechnologie die gebruikt wordt voor de bestrijding van ransomware, malware en phishing. Volgens Symanec zijn beide overnames bedoeld om de focus van het bedrijf op het versterken van zijn Cyber Defense platform voor ondernemingen te demonstreren.

Zodra de Skycure deal gesloten is – wat in dit kwartaal moet gebeuren – worden de technologieën beschikbaar gemaakt voor Symantecs Endpoint Protection en Norton Antivirus klanten en partners. De deal dient volgens ZDNet ook om aan te tonen dat Symantec een strategisch partner kan zijn voor telecommunicatiebedrijven die veiligheidsdiensten voor mobiele apparaten willen ontwikkelen.

“Mobiel vormt een belangrijk component van onze strategie en de overname van Skycure is een grote stap voorwaarts om die te realiseren,” legt Symantec CEO Greg Clark uit. “Samen zullen we de cloudgeneratie een geïntegreerde mobiele cyberarchitectuur bieden die hun mobiele apparaten en netwerken op iOS, Android en Windows beschermt.”

De afgelopen jaren heeft Symantec al meer van dit soort overnames gedaan. In juni 2016 kocht het bijvoorbeeld het bedrijf Blue Coat voor 4,65 miljard dollar. Daarnaast nam het in november 2016 het Amerikaanse LifeLock over voor een bedrag van 2,3 miljard dollar. De uitsproken intentie van Symantec was toen om ’s werelds grootste “digitale veiligheidsplatform voor consumenten en families te ontwikkelen.”