Red Hat komt met nieuwe versie van OpenShift Online

Red Hat komt met een nieuwe versie van OpenShift Online. Het cloud-native, multi-tenant containerplatform moet de productie voor applicatieontwikkelaars versnellen. Ontwikkelaars kunnen namelijk snel en eenvoudig cloud-native apps bouwen, implementeren en schalen binnen de software.

Deze werd in de loop van 2011 geïntroduceerd en sindsdien zijn er meer dan drie miljoen apps geplaatst op het platform. Het is daarmee volgens Red Hat zelf een van de meest gebruikte platformen voor de ontwikkeling van apps voor de publieke cloud. De nieuwe versie voorziet ontwikkelaars van nog veel meer mogelijkheden.

Ontwikkelaars kunnen binnen de app cloud-native apps bouwen op een cloud-gebaseerd containerplatform en hoeven zich dan geen zorgen te maken over de complexiteit van het implementeren, beren en schalen van de apps. Ontwikkelaars hoeven zich enkel bezig te houden met de code, het ‘prototyping’ van nieuwe functies of het ontwikkelen van nieuwe ideeën.

De nieuwe versie van Red Hat OpenShift Online biedt enkele nieuwe mogelijkheden, die we voor je op een rij hebben gezet:

Vereenvoudigde implementatie : er zijn nieuwe one-click en ‘Git push’ command deployment opties toegevoegd om de uitrol van apps te stroomlijnen.

: er zijn nieuwe one-click en ‘Git push’ command deployment opties toegevoegd om de uitrol van apps te stroomlijnen. Automatisch schalen : er is binnen de update geen handmatige interventie meer nodig om apps te schalen. Dat wordt nu automatisch gedaan en neemt dus veel werk uit handen.

: er is binnen de update geen handmatige interventie meer nodig om apps te schalen. Dat wordt nu automatisch gedaan en neemt dus veel werk uit handen. S2I builds : het gebruik van het source-to-image (S2I) framework is mogelijk om container-images te bouwen. Zo hoeven ontwikkelaars dus zelf geen images meer te maken en te beheren en worden er minder fouten gemaakt.

: het gebruik van het source-to-image (S2I) framework is mogelijk om container-images te bouwen. Zo hoeven ontwikkelaars dus zelf geen images meer te maken en te beheren en worden er minder fouten gemaakt. IDE-integratie : nu is er ook integratie met populaire geïntegreerde ontwikkelomgevingen als Eclipse, Red Hat JBoss Developer Studio en Titanium Studio.

: nu is er ook integratie met populaire geïntegreerde ontwikkelomgevingen als Eclipse, Red Hat JBoss Developer Studio en Titanium Studio. Middleware services: binnen deze nieuwe functie brengt Red Hat de mogelijkheden uit het Red Hat JBoss Middleware-portfolio naar OpenShitft. Daarmee kunnen ontwikkelaars diensten beter integreren, bouwen en uitrollen.

OpenShift is een platform dat meerdere programmeertalen ondersteunt, waaronder Java, Node.js, .NET, Ruby, Python en PHP. Er zijn twee varianten beschikbaar; een gratis variant (met 1 GB geheugen en 1 GB opslaggeheugen voor onbeperkt gebruik) en een betaalte, waarbij je voor 25 dollar per maand per gigabyte betaalt.