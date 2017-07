BenQ introduceert nieuwe 27″ 4K monitor

Hardware

BenQ heeft met de SW271 een nieuwe 4K monitor aan haar assortiment toegevoegd. De BenQ SW271 is een 27″-monitor met een IPS-paneel, waarmee 10-bit weergave ondersteund wordt. Met een resolutie van 3840×2160 pixels en de mogelijkheid om 99 procent van de Adobe RGB color space te weergeven, moet de SW271 de nieuwe benchmark voor wide gamut monitoren zijn, aldus BenQ.

De 4K-monitor heeft twee HDMI 2.0-poorten, een displayport 1.4-aansluiting en ondersteunt HDR-weergave. De maximale helderheid is 350 candela per vierkante meter, niet bijzonder hoog voor HDR-weergave. Volgens de fabrikant is de contrastverhouding 1000:1.

Het scherm kan gekanteld worden en ook de voet is verstelbaar. Daarnaast biedt de monitor de mogelijkheid om in portretstand gebruikt te worden. Het product wordt geleverd met een kap om invallend licht tegen te gaan, ter ondersteuning van kleurkritische werkzaamheden. Deze kap kan evenals het scherm zowel in landscape- als portretstand gebruikt worden. Met de Hotkey Puck kunnen gebruikers switchen tussen Adobe RGB, sRGB en zwart-wit modus. Deze knoppen kunnen afgestemd worden om helderheid en contrast ook aan te kunnen passen.

De BenQ SW271 heeft een USB-C aansluiting, die gebruikt kan worden om zowel data als het beeldsignaal te versturen. Door middel van hardware kalibratie kunnen gebruikers de beeldverwerkingschip in de monitor aanpassen zonder aanpassingen te maken in de data van de grafische kaart. Hierdoor hebben de grafische instellingen geen effect meer op de overeenkomst met het origineel.

De prijs van de monitor is nog niet bekendgemaakt en het is dusver nog onbekend wanneer hij op de markt zal verschijnen. Alle andere specificaties en features zijn te vinden op de officiële BenQ site.